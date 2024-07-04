5 دقائق للقراءة

أصدرت الجزيرة كابيتال تقريرا حول توقعاتها لأرباح الشركات السعودية المدرجة التي تغطيها المؤسسة للربع الثاني من العام الجاري.

تتوقع الجزيرة كابيتال أن تسجل الشركات تحت التغطية - 55 شركة مدرجة- باستثناء أرامكو ارتفاعا بأرباح الربع الثاني من هذا العام 6% عن الربع الثاني من العام الماضي، إلى 16.1 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع أرباح معادن والبنوك والاتصالات.

وأشارت من ناحية ثانية إلى أن الضغط سيكون من قطاعات البتروكيماويات والتجزئة رغم أنها تتوقع تحسنا كبيرا بنتائج البتروكيماويات عن الفصل الذي سبق.

وهذا الأداء القطاعي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، ما عدا معادن التي تضعها وحدها بسبب القفرة المتوقعة في الأرباح حيث من المتوقع أن تسجل معادن قفرة في أرباح الربع الأول بنحو 143.6% على أساس سنوي بسبب تحسن أسعار المنتجات النهاية وارتفاع حجم المبيعات.

وتوقعت الجزيرة كابيتال أيضا ارتفاع أرباح قطاع البنوك 7.6% مع الإشارة إلى أنها تغطي فقط 3 بنوك هي الراجحي والبلاد والإنماء. وتتوقع الجزيرة كابيتال تحسنا مدفوعا بتوسع هوامش الربحية ونمو الأصول.

وذكرت أن قطاع الاتصالات متوقع له أن يسجل ارتفاعا في أرباح الربع الثاني بنحو 9.5% سنويا مدفوعا بتحسن الإيرادات والكفاءة التشغيلية.

أما الأرباح المتوقعة لقطاع الإسمنت فمتوقع ارتفاعها بنحو 26.6% بسبب ارتفاع أسعار البيع سنويا وتحسن الهوامش رغم ارتفاع اللقيم، لكن متوقع تراجع أرباح الاإسمنت على أساس فصلي بنسبة17%.

وعلى الجانب السلبي ذكرت الجزيرة كابيتال أن القطاعات الضاغطة على السوق على أساس سنوي هي البتروكيماويات بتراجع في الأرباح بنسبة 30.5% على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار اللقيم، وقطاع التجزئة المتوقع تراجع أرباحه بنسبة 19.8%.

وبالنظر إلى أداء الشركات على أساس فصلي أي بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام فالمتوقع لمجمل الشركات التي تغطيها الجزيرة كابيتال أن تسجل ارتفاعا بنحو 1.1% بسبب توقعات ارتفاع أرباح البتروكيماويات 95.2% على أساس فصلي بسبب التراجع الفصلي المتوقع في أسعار اللقيم وتحسن نسب التشغيل.

أما معادن فبالرغم من الارتفاع القوي على أساس سنوي متوقع أن تسجل تراجعا على أساس فصلي بسبب تراجع أسعار الأمونيا 11% والـ DAP %12 على أساس فصلي رغم ارتفاع الذهب 13% والألومينوم 14% عن الربع الأول.

مصرف الراجحي وسابك وينساب

توقعت الجزيرة كابيتال لمصرف الراجحي أن يسجل أرباحا للربع الثاني عند 4.41 مليار ريال بارتفاع 6.4% سنويا، بسبب تحسن في هوامش صافي التمويل NIM بنحو 6 نقاط أساس.

وفي قطاع البتروكيماويات والمقارنة هنا على أساس فصلي لأنه من المتوقع التحسن الأكبر/أي بالمقارنة مع الربع الأول من هذا العام متوقع أن تسجل سابك 670 مليون ريال أرباحا في الربع الثاني بارتفاع 172% على أساس فصلي بسبب التراجع المتوقع من خسائر حديد وتراجع أسعار اللقيم على أساس فصلي وتحسن أداء المنتجات النهائية.

وتشير التوقعات أن تسجل سابك للمغذيات الزراعية 660 مليون ريال أرباحا بتراجع 21.5% على أساس فصلي بسبب الموسمية وتراجع سعر اليوريا.

أما ينساب فمتوقع ارتفاع أرباحها 115 مليون ريال بنسبة 15.6% على أساس فصلي أما على أساس سنوي متوقع مضاعفة الأرباح 3 مرات لان العام الماضي كان لديها اغلاقات في المصانع.

وتوقعت الجزيرة كابيتال ارتفاع أرباح سبكيم 16.6% على أساس فصلي إلى 211.6 مليون ريال، وتقليص لخسائر كيان على أساس فصلي وتحول المتقدمة إلى الربحية في الربع الثاني وكذلك تحول التصنيع إلى ربحية في الربع الثاني بأرباح 81.8 مليون ريال مقارنة مع خسارة 72 مليون في الربع الأول.

قطاعات الاتصالات والتجزئة

في الاتصالات متوقع ارتفاع أرباح القطاع 9.5% على أساس سنوي مدفوعا بارتفاع 8% لـ"إس تي سي- STC "و31.3% لموبايلي على أساس سنوي.

أما في قطاع التجزئة فمتوقع له أداء إيجابي على أساس سنوي لترتفع أرباح لجام 25% و إكسترا 37%، ورغم تراجع أرباح العثيم بـ 66% لكن كان لديها أرباح استثنائية في الفصل المقابل من العام الماضي وحال استثنائها متوقع للأرباح أن تسجل ارتفاعا بنحو 8%.

وفي قطاعات الأغذية متوقع ارتفاع أرباح المراعي 10.6% على أساس سنوي إلى 616.3 مليون ريال إلا أن أمريكانا تستمر بالتأثر بالمقاطعة مما سيؤدي إلى تراجع الأرباح بنحو 51% على أساس سنوي إلى 158.9 مليون متوقعة.

وفي قطاعات النقل والسياحة متوقع ارتفاع الأرباح على اساس سنوي ب21.6% مدفوعة بنتائج "سال -SAL "والخدمات الأرضية.

وفي قطاع التكنولوجيا توقعت "الجزيرة كابيتال"ارتفاع أرباح علم بنسبة 4.6% على أساس سنوي و13% على أساس فصلي بسبب استفادة خدماتها الرقمية في موسم الحج، وثبات أداء سولوشنز على أساس سنوي وتراجع 4% على أساس فصلي إلى 337.2 مليون ريال.

قال جاسم الجبران رئيس قسم الأبحاث الجزيرة كابيتال، إن توقعاتنا بنمو أرباح الشركات تحت التغطية باستثناء "أرامكو" خلال الربع الثاني من هذا العام بـ 6% على أساس سنوي، تعد امتداداً للربع الأول مع عامل السلبية من قطاع البتروكيماويات الذي بدأ يخف تأثيره على إجمالي الأرباح مع ظهور التأثير الإيجابي لبعض القطاعات الكبرى.

وأضاف الجبران في مقابلة مع "العربية Business"، أن أبرز القطاعات الداعمة للنمو في الربع الثاني من 2024، تتمثل في القطاع البنكي مع زيادة محفظة الإقراض ونمو الأصول وتحسن الهوامش بشكل طفيف ما يدعم النمو في القطاع وقد يضيف نحو نصف مليار ريال للأرباح بحسب الشركات تحت التغطية.

وأوضح أن شركة "معادن من المتوقع نمو أرباحها خلال الربع الثاني من 350 مليون ريال على 850 مليون ريال، بسبب قفزة كبيرة في أسعار السلع كالذهب مع بدء التشغيل في مناجم جديدة لدى الشركة والألومنيوم والنحاس، بالرغم من بعض الضغوط الفصلية على الأمونيا والفوسفات.

وأشار على أن الزخم لا يزال مستمراً بقطاع الاتصالات وبخاصة على زين وموبايلي والشركة التابعة لـ"إس تي سي"، هذا بالإضافة إلى قطاع الإسمنت.