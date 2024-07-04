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خاص "جيفريز" للعربية: مصر والمغرب والبحرين فضلت تأجيل إصدارات الدين لحين خفض الفائدة

السعودية تسيطر على 70% من إصدارات الديون في المنطقة

دبي - العربية.نت
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قالت علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين Jefferies International، إن غالبية البلدان النامية والناشئة أخرت إصدارات الديون انتظارا لتخفيض أسعار الفائدة.

وأضافت في مقابلة مع "العربية Business"، أن منطقة الشرق الأوسط أصدرت نحو 22.8 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، مقارنة بـ25.4 مليار دولار بالفترة المقابلة من العام السابق، موضحة أن 70% من الإصدارات قادمة من السعودية بينما باقية البلدان لم تصدر ديونا كما هو متوقع سابقا.

وأشارت إلى أن أبرز البلدان التي فضلت تأجير الإصدارات للربع الرابع من العام الحالي هي مصر والبحرين والمغرب.

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وتابعت: "عُمان أجلت أيضا إصدارات الديون وقامت بتسديد الصكوك المستحقة عليها، وقد تقوم بإعادة شراء الديون عليها بأسعار مخفضة".

وأوضحت مبيض أن الحكومة المصرية الجديدة والمراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي ستطلق دينامكية جديدة للإصلاحات لدعم تحسن التصنيفات الائتمانية لمصر.

وأفادت بأن الحكومة الجديدة في مصر تؤكد الالتزام الواضح على تدعيم وتفعيل الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى انخفاض كبير في عجز الموازنة المصرية وذلك بسبب حصيلة صفقة مشروع رأس الحكمة.

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