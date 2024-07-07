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اقتصاد أميركا ينمو
اقتصاد أميركا - صورة تعبيرية
اقتصاد

القوى الاقتصادية الكبرى لعام 2024.. أميركا في المقدمة بـ 28.78 تريليون دولار

ديناميكيات الاقتصادات العالمية مختلفة رغم قوة المنافسة

دبي - العربية.نت
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كشف تصنيف عام 2024 لأكبر الاقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي عن بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول الديناميكيات الاقتصادية العالمية.

احتفظت الولايات المتحدة بمكانتها باعتبارها الاقتصاد الرائد في العالم، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 28.78 تريليون دولار. وترتكز هذه الهيمنة على التقدم التكنولوجي، والإنفاق الاستهلاكي القوي، وسوق العمل التنافسي على الرغم من المخاوف بشأن التضخم، بحسب ما ذكرته مجلة "CEO World"، واطلعت عليه "العربية Business".

وجاءت الصين في المرتبة الثانية بإجمالي ناتج محلي بلغ 18.54 تريليون دولار. وتغلبت البلاد على تحديات مثل جائحة كوفيد-19 والتوترات التجارية من خلال التركيز على زيادة الإنفاق المحلي، مما ساعد في تخفيف بعض الصعوبات الاقتصادية.

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وأكدت ألمانيا، التي يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 4.59 تريليون دولار، مكانتها كقوة اقتصادية في أوروبا. تواصل الدولة الاستفادة من براعتها التصنيعية وقطاع التصدير القوي أثناء التعامل مع تحديات إمدادات الطاقة الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني.

وأظهرت اليابان، التي حققت ناتجا محليا إجماليا قدره 4.11 تريليون دولار، نشاطا اقتصاديا متجددا، مدفوعا بتعزيز الإنتاجية والإنفاق الاستهلاكي في أعقاب دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2020.

بينما برزت الهند كواحدة من أسرع الاقتصادات نموا، حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.94 تريليون دولار. إن صعود الأمة مدفوع بالقوى العاملة الشابة الماهرة، وقطاع التكنولوجيا المزدهر، والإصلاحات المستمرة والاستثمارات في البنية التحتية.

وتأتي بعد هذه الاقتصادات الرائدة المملكة المتحدة (3.50 تريليون دولار)، وفرنسا (3.13 تريليون دولار)، والبرازيل (2.33 تريليون دولار)، وإيطاليا (2.33 تريليون دولار)، وكندا (2.24 تريليون دولار). وقد أظهرت كل من هذه البلدان درجات متفاوتة من النمو والاستقرار الاقتصادي في السنوات الأخيرة.

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