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خاص

توقعات "قيمة كابيتال" لنتائج الشركات السعودية بالربع الثاني.. تفاؤل تجاه البنوك

الارتفاع الأكبر جاء من نصيب شركة "ينساب"

دبي - العربية.نت
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أصدرت شركة قيمة كابيتال توقعاتِها لنتائج الشركات السعودية للربع الثاني من العام الحالي.

وفي قطاع البتروكيماويات، جاء نصيب الارتفاع الأكبر الذي تتوقعه "قيمة كابيتال" لشركة "ينساب" بنسبة ارتفاع تبلغ 319%. وتتوقع ارتفاع أرباح "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 50%.

فيما توقعت تراجع الأرباح الفصلية لشركات "سابك" الأم، و"المتقدمة" و"سبكيم" بنسبة 30% و63% و29% على التوالي، وذلك على أساس سنوي، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال، إبراهيم النويبت

وكان قطاع البنوك أفضل حالا، حيث تتوقع "قيمة كابيتال" ارتفاع أرباح جميع البنوك التي تغطيها في الربع الثاني، ولكن بنسبٍ متواضعة، حيث توقعت نمو أرباح مصرف الراجحي بنسبة 7%، ومصرف الإنماء 15%، وبنك البلاد 6%، بالإضافة إلى بنك الجزيرة 6%.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة قيمة كابيتال، إبراهيم النويبت، في مقابلة مع "العربية Business"، إن تفاؤل التوقعات تجاه نتائج البنوك تعود تباعا لمحفظة الإقراض الموجودة عند البنوك وتحولها في الفترة الأخيرة من قطاع الأفراد إلى الشركات.

وأضاف أن الشركات التي حصلت على قروض هي جزءً من العملية الإنشائية في السعودية والتحول الكبير في قطاع البنية التحتية والكثير من الشركات حصلت على مشاريع وهو ما أفاد البنوك في الحصول على تمويلات بأسعار جيدة بعد ارتفاع السايبر إلى مستويات عالية.

وتوقع النويبت، محافظة البنوك على نتائجها في الربع الثاني من السنة الحالية.

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