خبير للعربية: الشراكات الاستراتيجية للسعودية عامل قوي يدعم نمو التجارة
احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر التجارة العالمية
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أظهرت أرقام وزارة التجارة السعودية ارتفاع إجمالي السجلات التجارية المُصدرة في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 78%.
وأكد الخبير السعودي في التجارة الدولية، فواز العلمي، أن هذه الأرقام جاءت بدفع قوي من نمو النشاط التجاري المحلي والدولي للسعودية خلال الفترة الماضية.
وأضاف العلمي في مقابلة مع "العربية Business" أن ذلك النشاط انعكس على تصنيف المملكة، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر التجارة العالمية، وفقاً لتقرير منظمة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن الشراكات الاستراتيجية للمملكة مع الدول الصديقة وراء النمو القوي للصادرات.
وتابع: خطوات التحول التجاري السعودي تتماشى مع الاتجاه العالمي، لتجذب الاستثمار المحلي والعالمي لبناء اقتصاد قوي.
يشار إلى أن وزارة التجارة السعودية ذكرت أن عدد السجلات التجارية المُصدرة في الربع الأول، وصلت إلى 121 ألف سجل، ليرتفع إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من مليون و518 ألف سجل تجاري، بجميع مناطق المملكة.
كما ارتفعت السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية 17%، متجاوزة 40 ألف سجل تجاري للتجارة الإلكترونية، بنهاية الربع الثاني 2024.
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