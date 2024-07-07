دفع 31.5 ألف دولار ويقطنه منذ 7 عقود.. هذه محددات وارن بافيت لشراء منزل!

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يعيش وارن بافيت، أحد أغنى أغنياء العالم بثروة تقدر بنحو 130 مليار دولار، في نفس المنزل المتواضع في أوماها منذ ما يقرب من 70 عاما.

دفع المستثمر المقتصد مبلغ 31500 دولار فقط في عام 1958 مقابل منزل العائلة، الذي تقدر شركة Zillow قيمته بحوالي 1.4 مليون دولار.

قام بافيت بتأجيل عملية الشراء لسنوات لأنه كان على يقين من أنه يستطيع تحقيق عائد أعلى من خلال استثمار أمواله في مكان آخر. حتى إنه أطلق على المنزل لقب "حماقة بافيت" بمجرد شرائه في النهاية.

ومع ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي مازحاً عن ولعه العميق بمنزله، وصنفه من بين أفضل المشتريات التي قام بها على الإطلاق، لكنه حذر أيضاً من أن امتلاك منزل لا يمكن تحمله يمكن أن يكون أمراً يفتح عليك أبواب الجحيم.

وفيما يلي أفضل اقتباسات لبافيت حول شراء المنازل، بحسب ما نقلته "Business Insider"، واطلعت عليه "العربية Business".

في اجتماع مساهمي بيركشاير هاثاواي في عام 2021، قال بافيت عن شريكه التجاري المتوفي "تشارلي مونغر": "كان يبني منزلاً في ذلك الوقت على بعد أميال قليلة من هنا، وبعد 62 عاماً، لا يزال يعيش في نفس المنزل. الآن كان ذلك مثيراً للاهتمام لأنني كنت أشتري منزلاً قبل بضعة أشهر فقط، منذ 62 عاماً، وأنا "ما زلت أعيش في نفس المنزل، لذا لديك رجلان غريبان إلى حد ما في البداية فيما يتعلق بعلاقة الحب بينهما".

وكتبت أليس شرودر في سيرتها الذاتية عن "بافيت" قوله: "عندما تزوجت، كان لدينا حوالي 10000 دولار في البداية. قلت لسوزي: "الآن، كما تعلمين، هناك خياران، الأمر متروك لك. يمكننا إما شراء منزل، والذي سيستهلك كل رأس مالي ويجردني، وسيكون مثل النجار الذي سُلبت منه أدواته. أو يمكنك أن تدعني أعمل على هذا وفي يوم من الأيام، من يدري، ربما سأشتري منزلاً أكبر قليلاً مما كان يمكن أن يكون عليه الحال".

"لذلك كانت متفهمة جداً لهذه النقطة. وانتظرنا 4 سنوات حتى عام 1956. وقررت شراء منزل عندما كانت الدفعة الأولى تبلغ حوالي 10% أو نحو ذلك من صافي ثروتي". اعتقد بافيت أنه قادر على استثمار 31500 دولار وتحويلها إلى مليون دولار في حوالي اثنتي عشرة سنة، لذلك "شعر كما لو كان ينفق مليون دولار باهظاً على المنزل.

وقال إن شراء المنزل مقابل مبلغ 31500 دولار، اكتسبت أنا وعائلتي 52 عاماً من الذكريات الرائعة مع المزيد في المستقبل، وفقاً لما ذكره في اجتماع مساهمي بيركشاير في عام 2010.

وفي مقابلة مع شبكة "CNBC" في عام 2017، قال بافيت: "إذا كنت تعلم أنك ستعيش في منطقة معينة، أو تعتقد أن ذلك محتمل جداً، لفترة طويلة من الوقت ولديك عائلة، فإن المنزل رائع".

"المنزل شيء رائع، لكنني لن أشتري واحداً إذا كنت سأنتقل إليه خلال 6 أشهر، ولن أشتري واحداً إذا كنت غير متحمس بشأن وظيفتي".

وفي رسالة للمساهمين في عام 2010، كتب بافيت: "يمكن أن يصبح المنزل كابوساً إذا كانت عيون المشتري أكبر من محفظته وإذا كان المُقرض - الذي غالباً ما يكون محمياً بضمان حكومي - يسهل خياله. لا ينبغي أن يكون الهدف الاجتماعي لبلادنا هو وضع العائلات في منزل أحلامهم، ولكن بل أن نضعهم في منزل يمكنهم تحمل تكاليفه".