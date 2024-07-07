شركة "أوبر" توسّع خدماتها من البر إلى البحر

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أطلق تطبيق نقل الركاب أوبر خدمات نقل مائية جديدة في أوروبا.

يأتي ذلك، بعد أن أدخلت شركة النقل خيارات جديدة للقوارب هذا الصيف - من القوارب السياحية إلى اليخوت - مما يعني أنه يمكن لمستخدمي الخدمة الوصول إلى المزيد من الأماكن خارج مسارات الطرق، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للشركة في بيان الأسبوع الماضي، واطلعت عليه "العربية Business".

وقالت الشركة: "إن سلسلة التجارب البحرية السحرية التي تبحر مع أوبر هذا الصيف ستتضمن أفخم وسائل النقل التي سيتم إطلاقها على تطبيقها على الإطلاق. وبعد إطلاق أوبر في عاصمة الحفلات الأوروبية العام الماضي، سيصل يخت أوبر إلى شواطئ إيبيزا في أغسطس، مما يمنح العملاء وسيلة ميسورة التكلفة للسفر بأناقة مطلقة". ويتم إطلاق القوارب في بعض الوجهات السياحية الأكثر شعبية في أوروبا.

في الوقت المناسب تماماً للأولمبياد، ستستضيف باريس رحلة Uber Cruise، وهي رحلة مجانية مدتها ساعة واحدة من المقرر أن تبدأ من 12 يوليو إلى 3 أغسطس.

سيتمكن الضيوف في المغامرة القائمة على نهر السين من الاستمتاع بالمناظر الخلابة بما في ذلك نوتردام ومتحف اللوفر وبرج إيفل.

نقاط سياحية ساخنة

وفي حين أن السفن السياحية مقيدة الآن في البندقية بسبب السياحة المفرطة، تظل القوارب إحدى الطرق الوحيدة للتجول في المدينة الإيطالية.

اعتباراً من يوليو، بدأت شركة أوبر في هذا الإجراء. سيتمكن الزوار من استخدام تطبيق Uber الحالي الخاص بهم لاستدعاء ما يسمى بـ "Limo Boat" عند الطلب.

ويعد هذا الخيار ميسور التكلفة نسبياً، حيث تبلغ تكلفة القوارب 120 يورو للرحلة الواحدة ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 6 أشخاص في المرة الواحدة.

كما تم إطلاق Uber Boat في ميكونوس الصيف الماضي وسيعود إلى جزيرة الحفلات الشهيرة هذا الموسم - بالإضافة إلى وجهات أخرى في اليونان.

في حين أن العديد من الأشخاص يستأجرون قوارب ذاتية القيادة أثناء تواجدهم في هذا البلد المكتظ بالجزر، إلا أن الملاحة قد تكون صعبة.

وسيضاف خيار التنقل بالقوارب إلى تطبيق "أوبر" اعتباراً من يوليو، مما يسمح لزوار أثينا وكورفو وسانتوريني باستكشاف تلك الشواطئ التي يصعب الوصول إليها عن طريق المياه.

عبر تلك الوجهات اليونانية، ستكون الخدمة متاحة بين الساعة 9 صباحاً و9 مساءً، ولكن الأسعار ستختلف حسب الموقع، حيث يبدأ الحد الأدنى للرحلة من 200 يورو لكل قارب.

وفيما تُعرف إيبيزا بأنها عاصمة الحفلات في أوروبا، وغالباً ما تكون باهظة الثمن. وحتى أن عروض Uber ليست رخيصة - ولكن يمكن الوصول إليها بسهولة أكبر قليلاً بالنسبة لأولئك الذين لديهم ميزانية أقل.

سيبحر يخت Uber من جزيرة البليار في شهر أغسطس المقبل، ليقدم رحلة مدتها 8 ساعات لما يصل إلى ثمانية أشخاص، والتي تأتي مع ربانه الشخصي، والوجبات الخفيفة والمشروبات.

يجب حجز هذا الخيار مسبقاً عبر تطبيق Uber ويغادر من مدينة إيبيزا كل يوم في تمام الساعة 12 ظهراً. ستتم التجربة الخاصة على متن يخت Sunseeker الفاخر وتبلغ تكلفتها الإجمالية 1600 يورو.