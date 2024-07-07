"الرياض المالية" تصدر توقعات إيجابية لنتائج البنوك السعودية.. "البتروكيماويات" تعاني

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أصدرت شركة الرياض المالية، توقعاتها لنتائج المالية للقطاعات المدرجة في سوق الأسهم السعودية للربع الثاني 2024، وسط توقعات إيجابية للبنوك، فيما تعاني شركات البتروكيماويات.

وأوضحت "الرياض المالية" في تقريرها أن ارتفاع أرباح غالبية البنوك المدرجة والتي تغطيها سترتفع بنسبة من رقمين في الربع الثاني من العام الحالي.

وتوقع التقرير أن يرتفع صافي دخل 7 بنوك هي (الفرنسي، الأول، العربي، الراجحي، البلاد، الإنماء، الأهلي) إلى 16 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، قياسا 14.68 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

توقع التقرير، نمو أرباح البنك العربي الوطني بنسبة 29% في الربع الثاني على أساس سنوي إلى 1.2 مليار ريال، فيما ترتفع أرباح "الأهلي السعودي" بنسبة 1% إلى 5.1 مليار ريال.

وقدر التقرير، أن يحقق البنك الأول أعلى زيادة على أساس سنوي من حيث صافي القروض والودائع بنسبة 17% و15% على التوالي.



وبالنسبة لقطاع البتروكيماويات، أفاد التقرير، أن تحركات أسعار البتروكيماويات شهدت تحسناً في الربع الثاني من عام 2024، مع نمو هامشي للعديد من المنتجات النهائية على أساس ربع سنوي؛ مثل البولي بروبلين وبولي إيثيلين قليل الكثافة بنسبة 6% لكل منهما.

وذكر التقرير أنه يجب الأخذ في الاعتبار الزيادات في القدرة الإنتاجية للصين وتأثيرها على الطلب في المستقبل، لذا "نحافظ على نظرتنا المستقبلية غير المؤكدة إلى السلبية".

وأوضح التقرير أن أسعار الشحن (مثل مؤشر البلطيق الجاف) في الربع الثاني من عام 2024 شهدت زيادة مطردة طوال الربع (من 9 أبريل – حتى 3 يوليو)، في حين أن مؤشر البلطيق الجاف لا يزال أقل بشكل ملحوظ من ذروته في مارس 2024. ولا يزال منتجو البتروكيماويات في المملكة يواجهون ضعف الطلب من الأسواق النهائية الرئيسية، مما يحفزنا أكثر للحفاظ على نظرة محايدة للقطاع.

وتوقع التقرير انخفاض أرباح شركات البتروكيماويات بنسبة 35% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، للشركات الواقعة تحت تغطية "الرياض المالية"، بالإضافة إلى ذلك، قد تشهد الهوامش بعض التحسن، ولكن ليس لجميع الشركات، وليس أكثر من السنوات السابقة في ظل بيئات تسعير مماثلة، مما يؤدي إلى انخفاض الربحية بنسبة 35% على أساس سنوي.