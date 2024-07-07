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البورصة المصرية

"بايونيرز" للعربية: استقرار سعر الصرف يواصل دعم مؤشرات بورصة مصر

عبد العاطي أكد أن نظرة المستثمر الإيجابية ساعدت في تخطي المؤشر لمستوى مقاومة صعب

دبي - العربية.نت
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تشهد المؤشرات المصرية ارتفاعات قوية مع بداية جلسة، اليوم الأحد، مصحوبة بارتفاع السيولة وبقيادة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والعقارات.

وأكد المحلل المالي بشركة "بايونيرز" لتداول الأوراق المالية، إسلام عبد العاطي، أن ما يدعم ارتفاع السوق الآن هو الاستقرار في أسعار الصرف إلى حد كبير.

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وأضاف عبد العاطي في مقابلة مع "العربية Business" أن النظرة الإيجابية للمستثمر ساعدت في تخطي المؤشر لمستوى مقاومة صعب، كما أن البعض يتحدث عن أن التغيير الوزاري له تأثير إيجابي على السوق.

كان محللو بنك أوف أميركا توقعوا أن حصول ارتفاع في قيمة الجنيه المصري على المدى القريب بسبب تحسن ديناميكيات ميزان المدفوعات، هو السيناريو الأقرب.

وقال البنك في مذكرة حديثة: "لقد كان أداء العملة المصرية جيداً منذ التعويم في الربع الأول، ونعتقد أن الـ (Carry trade) لا يزال أمامها مجال للأداء في الأشهر المقبلة لأن الدعم الإماراتي يكفي لتمويل متطلبات ميزان المدفوعات، ويبدو أن قيمة الجنيه المصري سترتفع بشكل عام".

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