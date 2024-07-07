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قال هاني جنينة كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات السوق في شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز، إن البنك المركزي المصري قد يقوم بخفض أولي للفائدة في سبتمبر أو نوفمبر بواقع 2%.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بمعدل تراكمي 8% في العام المقبل، مرجحا أن تصل أسعار الفائدة عند 18% في نهاية عام 2025.

وتوقع جنينه أن يتراوح معدل التضخم في مصر بين 25% و30% في ديسمبر 2024.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم سيكون نتيجة الإجراءات المالية التي سيتم اتخاذها في النصف الثاني من العام الحالي.

وتوقع أن يتراوح سعر صرف الجنيه المصري بين 49 إلى 50 مقابل الدولار حتى نهاية العام، مشيرا إلى أن الضغوط على الجنيه المصري لأسفل خصوصا مع ما يحدث في قناة السويس حاليا.

وذكر أن البنوك والشركات المصرفية غير البنكية هي المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار الفائدة في مصر، موضحا أن أسعار الإقراض في مصر تصل إلى 30%.

وأفاد بأن البنوك سجلت أرباح قياسية في الربع الأول من العام، فضلا عن استفادة العديد من الشركات المدرجة في البورصة المصرية والتي لديها فوائض مالية كبيرة جدا نتيجة إحجامها عن الاستثمار في آخر عامين بسبب شح العملة الأجنبية، بالتالي تجنى عوائد ارتفاع أسعار الفائدة.

ووضعت شركة Cairo Capital Securities قائمتي أسهم تضمنت 29 ورقة مالية، تعد الأدنى سعرا فى السوق حاليا، وسط توقعات بتحقيقها أداء قويا خلال الـ12 شهرا المقبلة، وذلك فى 4 قطاعات مختلفة تشمل البنوك، والصناعة، والخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات غير المالية.

وحدد التقرير مستهدفاته للمؤشر أن يسجل 31 ألفا إلى 32 ألف نقطة بنهاية العام الحالي.