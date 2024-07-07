"Level up" للعربية: السعودية في طريقها لتصبح مركزاً عالميا لصناعة الألعاب الإلكترونية

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خطفت السعودية الأنظار بتنظيمها كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى، والتي افتتحت الثلاثاء الماضي، وتستمر لمدة ثمانية أسابيع.

واعتبر مؤسس "Level up" للاستشارات في قطاع الألعاب، محمد البسيمي، أن تنظيم هذه التظاهرة في السعودية خطوة في سبيل تحقيق هدف المملكة بأن تصبح مركزاً رائداً لصناعة الألعاب الإلكترونية، وتطوير البنية التحية اللازمة لذلك.

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وأضاف البسيمي في مقابلة مع "العربية Business" أن الحدث يشكل عامل تنشيط للسياحة، وكذلك تعريف الزوار بالإمكانات المهمة للسعودية في مجال الترفيه، والألعاب الإلكترونية.

وتابع: هذه البطولة ابتكار سعودي، لم يكن موجوداً سابقاً، ولاقى استقبالاً وفرحة من اللاعبين والمهتمين.

يشار إلى الحدث يجمع 1500 لاعب من نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية في منافسة على جوائز تبلغ قيمتها 60 مليون دولار وهي الأعلى في تاريخ البطولات.

وتجني صناعة الألعاب الإلكترونية أكثر من 200 مليار دولار عالمياً، ومن المتوقع أن تصل عوائدها إلى 700 مليار بحلول 2027.

يذكر أن من المخطط أن يساهم قطاع الألعاب الإلكترونية بنحو 50 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بشكل مباشر وغير مباشر واستحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.

وسيشهد الحدث منافسات بين نخبة من محترفي الرياضات الإلكترونية في العالم في مجموعة من أشهر الألعاب.

وسيجتمع نخبة اللاعبين ومنتجي وناشري الألعاب وعشاقها من جميع أنحاء العالم.