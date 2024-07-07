مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
اقتصاد السعودية

"Level up" للعربية: السعودية في طريقها لتصبح مركزاً عالميا لصناعة الألعاب الإلكترونية

منافسة على جوائز تبلغ قيمتها 60 مليون دولار

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

خطفت السعودية الأنظار بتنظيمها كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى، والتي افتتحت الثلاثاء الماضي، وتستمر لمدة ثمانية أسابيع.

واعتبر مؤسس "Level up" للاستشارات في قطاع الألعاب، محمد البسيمي، أن تنظيم هذه التظاهرة في السعودية خطوة في سبيل تحقيق هدف المملكة بأن تصبح مركزاً رائداً لصناعة الألعاب الإلكترونية، وتطوير البنية التحية اللازمة لذلك.

TrueGaming للعربية: مبيعات جهاز ألعاب "سويتش " من "نينتندو" مازالت قوية

"المصافي" توقع مذكرتي تفاهم للاستحواذ على "جيسيكو" و"البوصلة الذهبية للتعدين" شركات استحواذ "المصافي" توقع مذكرتي تفاهم للاستحواذ على "جيسيكو" و"البوصلة الذهبية للتعدين"

وأضاف البسيمي في مقابلة مع "العربية Business" أن الحدث يشكل عامل تنشيط للسياحة، وكذلك تعريف الزوار بالإمكانات المهمة للسعودية في مجال الترفيه، والألعاب الإلكترونية.

وتابع: هذه البطولة ابتكار سعودي، لم يكن موجوداً سابقاً، ولاقى استقبالاً وفرحة من اللاعبين والمهتمين.

يشار إلى الحدث يجمع 1500 لاعب من نخبة لاعبي الرياضات الإلكترونية في منافسة على جوائز تبلغ قيمتها 60 مليون دولار وهي الأعلى في تاريخ البطولات.

وتجني صناعة الألعاب الإلكترونية أكثر من 200 مليار دولار عالمياً، ومن المتوقع أن تصل عوائدها إلى 700 مليار بحلول 2027.

يذكر أن من المخطط أن يساهم قطاع الألعاب الإلكترونية بنحو 50 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بشكل مباشر وغير مباشر واستحداث فرص عمل جديدة تصل إلى أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.

وسيشهد الحدث منافسات بين نخبة من محترفي الرياضات الإلكترونية في العالم في مجموعة من أشهر الألعاب.

وسيجتمع نخبة اللاعبين ومنتجي وناشري الألعاب وعشاقها من جميع أنحاء العالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر" بريطانيا تجهز لأول اجتماع برلماني بحضور رئيس الحكومة الجديد "ستارمر"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط