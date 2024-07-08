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بعد حالة من الهدوء والاستقرار، ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنسبة 2.4% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت أسعار المعدن النفيس في البورصة العالمية بنسبة 2.8% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت مستويات قياسية وتاريخية في مصر في نهاية العام الماضي، وذلك على خلفية عدم استقرار سوق الصرف وتدخل التجار والمضاربين في تحديد أسعار صرف الدولار بالسوق الموازية.

لكن مع تدخل البنك المركزي المصري في شهر مارس الماضي وتطبيق آلية التحرير الكامل لسعر الصرف، عادت أسعار الذهب إلى التراجع لتتماشى بشكل كبير مع أسعاره في البورصات والأسواق العالمية.

ووفق بيان، قال المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سعيد إمبابي، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 75 جنيهاً خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 3155 جنيهاً، ولامس مستوى 3240 جنيهاً، واختتم التعاملات عند مستوى 3230 جنيهاً. في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 65 دولاراً، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2326 دولاراً، واختتمت التعاملات عند مستوى 2391 دولاراً.

أوضح، أن غرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيه، وغرام الذهب عيار 18 سجل 2700 جنيه، فيمَا سجل غرام الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات الأخيرة، حيث افتتح سعر غرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3220 جنيهاً، واختتم التعاملات عند مستوى 3230 جنيهاً، وذلك تزامناً مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وقال "إمبابي"، إن أسواق الذهب خلال تعاملات السبت، سجلت فجوة سعرية بلغت نحو 10 جنيهات، ثم تراجعت مرة أخرى إلى صفر، لتتداول الأسواق أسعاراً عادلة، محسوبة وفقًا لسعر الدولار الرسمي، وسعر الأوقية بالبورصة العالمية. وأضاف أن استمرار توجه السوق المحلية لتصدير الذهب الخام، هو الدافع لخفض الأسعار الحالية.

وارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية التعاملات بنسبة 12.8%، وبقيمة 264 دولاراً خلال نفس الفترة، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولاراً، ولامست مستوى 2451 دولاراً كأعلى مستوى تاريخي لها، وسجلت في تعاملات اليوم نحو 2326 دولاراً.