قيمة "TSMC" تتجاوز "بيركشاير" وتصبح ثامن أكبر شركة عامة في العالم

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ارتفعت أسهم شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات إلى مستوى قياسي خلال اليوم في تايبيه بعد انضمام مورغان ستانلي إلى قائمة الوسطاء، الذين يعززون أهداف الأسعار لشركة صناعة الرقائق قبل أرباحها.

وقفزت أسهم TSMC بما يصل إلى 4.5% في تايبيه، لتواصل ارتفاعها هذا العام إلى أكثر من 75%. ورفع بنك مورغان ستانلي هدفه للسهم بنحو 9%، متوقعاً أن ترفع شركة تصنيع الرقائق تقديراتها لمبيعات العام بأكمله في إعلان الأرباح الأسبوع المقبل. ويرى الوسيط أيضاً أن أسعار الرقائق ترتفع لدى TSMC نظراً لقدرتها التفاوضية القوية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وكتب محللو مورغان ستانلي، بما في ذلك تشارلي تشان، في مذكرة يوم الأحد: "يبدو أن استراتيجية "التسويق الجائع" التي تتبعها TSMC ناجحة". وأضاف "تشير أحدث فحوصات سلسلة التوريد لدينا إلى أن TSMC تقدم رسالة مفادها أن إمدادات المسابك الرائدة قد تكون محدودة في عام 2025 وأن العملاء قد لا يحصلون على مخصصات كافية للسعة من دون تقدير قيمة TSMC".

يتوقع محللو جي بي مورغان، أيضاً أن ترفع الشركة توجيهات إيراداتها في مكالمة الأرباح.

وكتب المحللون في مذكرة يوم الأحد: "نتوقع أن تبدو شركة TSMC أكثر إيجابية فيما يتعلق بالطلب على مسرعات الذكاء الاصطناعي".

انضم "مورغان ستانلي"، و"جي بي مورغان"، إلى شركات أخرى بما في ذلك "نومورا هولدينغ"، و"Mizuho Securities" في التعبير عن التفاؤل بشأن نتائج TSMC للربع الثاني. من المتوقع أن تسجل الشركة المصنعة للرقائق الأكثر تقدماً في العالم – والتي تستخدمها شركات مثل "أبل"، و"إنفيديا" نمواً في الإيرادات بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة منذ الربع الأخير من عام 2022، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

وقد دفع التفاؤل بالأرباح أسهم الشركة في تايبيه إلى ما يزيد عن 1000 دولار تايواني جديد (حوالي 31 دولاراً) الأسبوع الماضي. وقد تجاوزت قيمتها السوقية المستندة إلى شهادات الإيداع الأميركية مؤخراً شركة بيركشاير هاثاواي لفترة وجيزة لتصبح ثامن أكبر شركة على مستوى العالم، وتبلغ قيمتها السوقية الآن أكثر من 950 مليار دولار.