"الأهلي كابيتال" تصدر توقعاتها لنتائج 63 شركة سعودية بالربع الثاني

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أصدرت الأهلي المالية توقعاتِها لنتائج أعمال 63 شركة مدرجة تخت تغطيتها في سوق الأسهم السعودية للربع الثاني من العام الجاري.

وتتوقع الأهلي المالية تحقيق جميع البنوك ارتفاعا في الأرباح الفصلية، أعلاها من حيثُ النسبة هي البنك السعودي الأول عند 21%، ونحو 14% لبنك الجزيرة، و13% للسعودي الفرنسي و9% لمصرف الراجحي.

في قطاع البتروكيماويات؛ تتوقع الأهلي كابيتال تحقيق "سابك" تراجعا بنحو 29% في أرباحها الفصلية، على أساس سنوي وبنحو 28% لـ"سبكيم" وبنسبة 55% للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، لكنها تتوقع قفزة في أرباح "ينساب" بـ 289%، واستقرارا في أرباح "المتقدمة" و"سابك للمغذيات الزراعية".

وتتباين توقعاتها بشأن نتائج قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بتراجع أرباح "إس تي سي" بنسبة 4.7%، و"زين السعودية" بنسبة 50%، فيما توقعت ارتفاع أرباح "موبايلي" بنسبة 31%، و"سولوشنز" 6%.

من جانبه، قال رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي المالية، إياد غلام، إن توقعاتنا للربع الحالي هي ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 19% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي، وبنسبة 12% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وأضاف غلام، في مقابلة مع "العربية Business" أن توقعات بعض القطاعات تدعم النمو وبعضها يؤثر سلبا على النتائج.

وأوضح أن قطاع البتروكيماويات يمر بفترة صعبة، فيما شهد هذا الربع تحسناً بسيطاً في الطلب، وبدأت الأسعار تستقر وحققت بعض المنتجات ارتفاعات مع ثبات تكلفة اللقيم، وهو ما سيؤدي إلى تحسن الهوامش وتحسن الربحية بنحو 30% ما عدا "سابك للمغذيات" نتيجة انخفاض أسعار اليوريا.

توقعات الأهلي كابيتال لنتائج الشركات السعودية في الربع الثاني