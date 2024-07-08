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البورصة المصرية

"إيليت" للعربية: عمليات الاستحواذ المرتقبة ستضخ المزيد من السيولة بالسوق المصرية

خبير: زيادة الاحتياطي النقدي من الدولار شكلت عامل دعم للمؤشرات

دبي - العربية.نت
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أظهرت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جيدة، للجلسة التاسعة، اليوم الاثنين، خاصة المؤشر السبعيني، في وقت يترقب السوق خطاب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لشرح برنامج حكومته الجديدة.

وأكد عضو مجلس إدارة شركة "إيليت" للاستشارات المالية، محمد كمال، أن عودة تحرك الدولار بشكل إيجابي، وزيادة الاحتياطي النقدي من الدولار تشكل عامل دعم قوي لزيادة تعاملات السوق.

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وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن هناك حركة نشطة للسيولة مع قرب بعض الصفقات وعمليات الاستحواذ المعلن عنها، ومنها صفقة "السويدي إلكتريك" التي ستيتم التخارج منها بأموال ضخمة من المتوقع ضخها في السوق من جديد.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، طالبت مؤخراً، شركة "السويدى إليكتريك" المصرية، بتعيين مستشار مالي مستقل لإعداد تقرير بدارسة القيمة العادلة للسهم بعد موافقتها على نشر إعلان عرض استحواذ من شركة "إليكترا انفستمنت" هولدينغ لحصة 24.5% من السويدي بسعر 1.05 دولار للسهم.

وقالت الرقابة في بيان نشرته البورصة المصرية حينها إنه يتعين على السويدي إصدار بيان يوضح رأي مجلس الإدارة في جدوى العرض ونتائجه فيما يخص استمرارية قيد أسهم الشركة بالبورصة بعد تنفيذ عرض الاستحواذ.

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