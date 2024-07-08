"باراماونت" توافق على اندماج بقيمة 28 مليار دولار مع سكاي دانس

دقيقتان للقراءة

وافقت شركة باراماونت غلوبال، إحدى أشهر شركات هوليوود، على الاندماج مع استوديو الأفلام المستقل Skydance، في صفقة تنهي ارتباطاتها مع عائلة ريدستون.

وأعطت رئيسة شركة باراماونت، شاري ريدستون، الذي اشترى والده سمنر الشركة في عام 1994، الضوء الأخضر لبيع حصة العائلة المسيطرة في الشركة التي أنتجت الأفلام الكلاسيكية الشهيرة مثل "The Godfather"، و"Titanic"، و"Breakfast at Tiffany’s".

وتمتلك شركة باراماونت أيضاً شبكة التلفزيون CBS وقنوات من بينها MTV وNickelodeon والقناة الخامسة في المملكة المتحدة.

الصفقة، التي تقدر قيمة الشركة بمبلغ 28 مليار دولار، تضع نهاية لأكثر من 6 أشهر من المفاوضات، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الغارديان"، واطلعت عليه "العربية Business".

وافقت Skydance على استثمار 8 مليارات دولار في الشركة الجديدة كجزء من صفقة الاندماج. ستدفع Skydance بعد ذلك مبلغاً إضافياً قدره 2.4 مليار دولار لشراء National Amusements، شركة تشغيل الأفلام المسرحية المملوكة لشركة Redstone والتي تمتلك ما يقرب من 80% من أسهم التصويت في بارامونت.

ويأتي الاتفاق بعد 4 سنوات من وفاة سمنر ريدستون، الذي اشترت شركته فياكوم شركة باراماونت بيكتشرز قبل 3 عقود في صفقة بقيمة 10 مليارات دولار.

قامت شاري ديدستون بإيقاف المحادثات المتقدمة مع Skydance Media الشهر الماضي. وقالت شركتها National Amusements، إن الجانبين لم يتمكنا من التوصل إلى شروط مقبولة للطرفين.

ومع ذلك، قيل الأسبوع الماضي إن سكاي دانس، وديدستون توصلا إلى اتفاق أولي.

سكاي دانس، هي مجموعة الإنتاج، يقودها المنتج ديفيد إليسون، نجل لاري إليسون، قطب التكنولوجيا الذي شارك في تأسيس شركة أوراكل. قامت بتجميع كونسورتيوم من المستثمرين لشراء شركة "ناشيونال أميوزمنتس"، ثم الاندماج مع شركة بارامونت.

تعاونت بارامونت وسكاي دانس في العديد من الإصدارات الكبيرة الأخيرة، بما في ذلك Top Gun: Maverick وMission: Impossible – Dead Reckoning وStar Trek Into Darkness.

قال ريدستون: "نظراً للتغيرات في الصناعة، نريد تحصين باراماونت للمستقبل مع ضمان بقاء المحتوى هو الملك".