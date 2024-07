أشهر لاعبة تنس بالتاريخ لم تعبأ لقيمة المال.. كانت تنسى جمع جوائزها

4 دقائق للقراءة

في الأيام الأولى من مسيرتها المهنية في رياضة التنس، اهتمت سيرينا ويليامز كثيراً بالفوز لدرجة أنها نسيت جمع جوائزها مراراً وتكراراً.

وحصلت ويليامز، البالغة من العمر 42 عاماً، على جوائز مالية بقيمة 94.8 مليون دولار كلاعبة تنس قبل اعتزالها في عام 2022، وفقاً لاتحاد التنس النسائي. في وقت مبكر من حياتها المهنية، كادت أن تترك جزءاً لا بأس به من ثروتها خلفها: لقد ركزت بشكل فردي على أدائها لدرجة أنها كادت أن تغادر المسابقات دون أن تحصل على أموالها، كما قالت في برنامج حواري على YouTube بعنوان "Hot Ones" على موقع First We Feast الأسبوع الماضي.

وقالت ويليامز التي فازت بـ 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى و73 لقبا خلال مسيرتها التي استمرت 27 عاما: "حاولت إيداع شيك بقيمة مليون دولار عبر ماكينة الصراف الآلي دون جدوى بعدما تراكمت الجوائز خلال أول عام لاشتراكي في جولات الغراند سلام". "لم ألعب من أجل المال قط. لقد لعبت لأنني أحببت الرياضة... وأردت الفوز".

نظام الصراف الآلي أو ATM في البنوك الأميركية يمكنه قبول إيداع الشيكات بدون حد أقصى، إلا أن الشيكات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار، يجب أن تحصل على موافقة إدارة الإيرادات الداخلية أولاً.

يقال إن بداية ويليامز الاحترافية - والتي لعبت فيها مباراة واحدة، وخسرت مباراة تأهيلية في تحدي بيل عام 1995 في مدينة كيبيك، كندا - أدت إلى شيك بقيمة 240 دولاراً. وقالت إنها في سن الرابعة عشرة، لم تكن في عجلة من أمرها لإنفاق هذا المال.

وحتى مع تضخم الجوائز لم يكن المال يشغلها، فعندما حصلت ويليامز على أول شيك لها بقيمة مليون دولار. وتذكرت أن الناس من حولها كانوا متحمسين بشأن رقم الدولار، إلا أن كل ما أرادت فعله هو إيداعه والعودة إلى العمل.

وقالت ويليامز: "لم أنفق الكثير من المال أبداً".

وتذكرت أنه مع تطور حياتها المهنية، كان على "رجل الضرائب" أن يذكرها بالحصول على أموالها أثناء قيامها بجولاتها.

"كنت أقول: "أوه، لم أحصل على هذا المال في زيوريخ. لقد نسيت ذلك في موسكو”، بحسب ما قالته ويليامز. "كنت ألعب من أجل الفوز، وإذا لم أفز، لم أكن أفكر سوى في أخطائي وكيفية معالجتها للفوز في المرة القادمة".

متى يمكن تعليم الأطفال دروسهم المالية

كانت تجارب ويليامز المهنية المبكرة جزءاً من تعليمها لمحو الأمية المالية: عندما بدأت في جني أموالها الخاصة في سن المراهقة، حرص والدها ريتشارد على التأكد من أنها مسؤولة عن ذلك، حسبما صرحت لبودكاست "The Deal" على قناة بلومبرغ في مايو.

وقالت ويليامز: "أتذكر أنني اضطررت إلى اكتشاف ذلك واضطررت إلى تعلم كيفية إدارة الأمر منذ سن مبكرة جداً وعدم الولع به"، وأضافت أنها عندما حان الوقت لدراسة صفقات الرعاية ومع شركات مثل بوما ونايكي، كان لديها دائماً مقعد على الطاولة.

"عمري 16 عاماً، والدي يتفاوض، وهم يتفاوضون ذهاباً وإياباً، ويريدني هناك طوال الوقت للتأكد من أنني أعرف ما يجب فعله في المستقبل". "لقد تعلمت في وقت مبكر أن راتبك من التنس - ربما لهذا السبب نسيته - يجب أن يكون أصغر دخل لك."

وينصح إريك لاندولت، رئيس قسم الاستشارات العائلية في شركة يو بي إس لإدارة الثروات، بضرورة تعليم دروس التمويل الشخصي للأطفال. وقال لشبكة "CNBC" العام الماضي: "إذا بدأت بتعليم الأطفال دروساً مالية أساسية في سن مبكرة من عمر 5 إلى 8 سنوات، فسيكونون مستعدين للتعرف على مفاهيم مثل الادخار والإنفاق والاستثمار في سن 8 إلى 12 عاماً".

وقال لاندولت إنه بحلول الوقت الذي يصبحون فيه في سن المراهقة، سيكونون مجهزين جيداً لإدارة ميزانية أو مخصصات صغيرة بشكل فعال. "يجب أن تكون المعرفة المالية مهارة أساسية، مهارة أساسية بمعنى القراءة أو الكتابة أو القيام بذلك بطريقة ينبغي توفيرها للجميع في أي ظرف من الظروف".