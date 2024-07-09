دولة تصدّق على اتفاقية تجارة حرة مع السلطة الفلسطينية

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في عرض لدعم الشعب الفلسطيني واحتجاجاً على الحرب المستمرة في غزة، صدق الرئيس البرازيلي اليساري على اتفاقية التجارة الحرة مع السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي ظلت مطروحة لأكثر من عقد من الزمن.

وصدق الرئيس البرازيلي، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي ظل لفترة طويلة مؤيداً متحمساً للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، رسمياً على الاتفاقية بين السلطة الفلسطينية والكتلة التجارية لأميركا الجنوبية المعروفة باسم ميركوسور يوم الجمعة، وفقاً لما ذكره موقع "The Media Line"، واطلعت عليه "العربية Business".

شهد عام 2011 التوقيع الأصلي على الاتفاقية التجارية.

وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه قبل أكثر من عقد من الزمن، اعترف سيلفا بشكل غير حرفي بوجود دولة فلسطينية وسمح بإنشاء سفارة ترفع علم السلطة الفلسطينية في العاصمة البرازيلية برازيليا.

وقالت وزارة الخارجية البرازيلية يوم الاثنين في بيان "الاتفاق مساهمة ملموسة في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا ويمكن أن تعيش بسلام وانسجام مع جيرانها".

قبل التصديق يوم الجمعة، بلغ إجمالي تجارة ميركوسور مع السلطة الفلسطينية 23 مليون دولار سنويا فقط.