تدفقات قياسية على صناديق بيتكوين الفورية وسط ضغوط بيعية من الحكومات

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اجتذبت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETFs) في الولايات المتحدة ما يقرب من 295 مليون دولار من التدفقات يوم الاثنين وسط ضغوط البيع المستمرة من الحكومة الألمانية ومدفوعات بورصة العملات المنهارة "Mt.Gox". ووفقاً لبيانات SoSoValue، يمثل هذا أعلى مستوى من التدفقات الواردة في يوم واحد خلال شهر واحد.

وأظهرت البيانات أن صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك قاد تدفقات بلغت 187 مليون دولار، في حين حقق صندوق FBTC التابع لشركة فيداليتي 61.5 مليون دولار، وفقاً لما ذكره موقع "Crypto Briefing"، واطلعت عليه "العربية Business".

وفي الوقت نفسه، شهد صندوق GBTC التابع لـ غراي سكال تدفقات واردة بقيمة 25 مليون دولار. وتبعتها BITB من بيت وايز، وARKB من "ARK 21Shares"، و"HODL" من VanEck بمبلغ 11 مليون دولار، و8 ملايين دولار، و1.5 مليون دولار على التوالي. ولم تشهد الصناديق المتبقية أي تدفقات واردة.

ويحتفظ صندوق iShares Bitcoin Trust التابعة لشركة BlackRock حالياً بأكثر من 17 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، وفقاً للبيانات المحدثة من نطاقها الرسمي.

كان سوق العملات المشفرة يتجه نحو الانخفاض خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد إعلان سداد Mt.Gox وأنشطة المحفظة الأخيرة من قبل الحكومتين الأميركية والألمانية.

ومنذ أوائل يوليو، كانت الحكومة الألمانية تبيع بيتكوين باستمرار. وفقاً لبيانات من Arkham Intelligence، تمتلك الحكومة حالياً حوالي 27400 بيتكوين، بقيمة 1.5 مليار دولار. بعد عمليات نقل بيتكوين الأخيرة، باعت السلطات الألمانية ما يقرب من نصف ممتلكاتها من بيتكوين، والتي كانت في الأصل حوالي 50000 بيتكوين.

أكد أمين إعادة تأهيل MT.Gox أنه بدأ عملية السداد يوم الجمعة الماضي. وكجزء من الخطة، لن يحصل ضحايا Mt.Gox على مدفوعات بيتكوين وبيتكوين كاش مباشرة ولكن من خلال بورصات العملات المشفرة المحددة.

من المحتمل أن تؤدي هذه الأحداث إلى زيادة ضغط البيع عبر سوق العملات المشفرة. انخفضت عملة بيتكوين بنسبة 17% خلال 30 يوماً ويتم تداولها حالياً عند حوالي 57000 دولار، وفقاً لبيانات CoinGecko.