هاتف آيفون 15 مجاناً لكل موظف.. خطوة مفاجئة من شركة عملاقة!

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أخبرت شركة مايكروسوفت موظفيها في الصين أنه اعتباراً من شهر سبتمبر، لن يتمكنوا من استخدام أي هاتف إلا أجهزة آيفون في العمل، ورفض أي هاتف يعمل بنظام تشغيل أندرويد.

وستطلب الشركة الأميركية قريباً من الموظفين المقيمين هناك استخدام أجهزة أبل للتحقق من هوياتهم عند تسجيل الدخول، وفقاً لمذكرة داخلية استعرضتها بلومبرغ نيوز. وسيؤثر هذا الإجراء، وهو جزء من جهد على مستوى الشركة لتحصين منتجات وخدمات مايكروسوفت ضد المتسللين، على مئات العمال في جميع أنحاء البر الرئيسي الصيني ويهدف إلى ضمان استخدام جميع الموظفين لمدير كلمات مرور Microsoft Authenticator وتطبيق Identity Pass.

وقالت الرسالة إن مايكروسوفت اختارت منع هذه الأجهزة من الوصول إلى موارد الشركة لأنها لا تستطيع الاتصال بخدمات غوغل المحمولة في البلاد. نظراً لأن Google Play غير متوفر في الصين، فإن هذا يجعل متجر تطبيقات أبل هو المكان الوحيد الذي يمكن للموظفين في الصين فيه تنزيل تطبيقات الأمان الإلزامية هذه.

وتعمل الشركة على تعزيز الأمن في جميع أنحاء العالم بعد تعرضها لهجمات متكررة من قراصنة ترعاهم الدولة، مع الكشف عن اختراق مرتبط بروسيا في يناير الماضي، مما أثر على العشرات من الوكالات الحكومية الأميركية، بما في ذلك وزارة الخارجية. وبعد تحملها لضغوط وانتقادات كبيرة من المشرعين في الداخل لتحسين أدائها، أطلقت الشركة في نوفمبر الماضي جهداً على مستوى الشركة يسمى مبادرة المستقبل الآمن.

تسلط هذه الخطوة الضوء أيضاً على الطبيعة المجزأة لمتاجر تطبيقات أندرويد في الصين والاختلافات المتزايدة بين الأنظمة البيئية للهواتف المحمولة الصينية والأجنبية. ومع عدم توفر خدمات Google للهواتف المحمولة في الصين، تقوم شركات تصنيع الهواتف الذكية المحلية مثل هواوي، وشاومي بتشغيل منصاتها الخاصة بدلاً من ذلك.

وذكرت المذكرة أن أي موظف يستخدم أجهزة تعمل بنظام أندرويد - بما في ذلك الأجهزة التي تصنعها شركة هواوي أو شاومي - سيتم تزويده بجهاز iPhone 15، عند الشراء لمرة واحدة. ستجعل الشركة أجهزة آيفون متاحة للتجميع في مراكز مختلفة في جميع أنحاء الصين، بما في ذلك هونغ كونغ، على الرغم من إمكانية الوصول إلى خدمات غوغل. فيما لا يزال بإمكان الموظفين استخدام هواتف أندرويد للاستخدام الشخصي.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "نظراً لعدم توفر خدمات غوغل للهواتف المحمولة في هذه المنطقة، فإننا نتطلع إلى تزويد الموظفين بوسيلة للوصول إلى هذه التطبيقات المطلوبة، مثل جهاز يعمل بنظام iOS".

يمكن لخطوة مايكروسوفت أن تلفت الانتباه مرة أخرى إلى وضع آيفون في الصين، وهي قضية حساسة في وقت تخوض فيه بكين وواشنطن صراعاً جيوسياسياً. منذ عام 2023، أمر المزيد والمزيد من الشركات والوكالات المدعومة من الحكومة الصينية موظفيها بالتوقف عن استخدام الأجهزة الأجنبية إلى مواقع العمل، بسبب مخاوف أمنية. وفي شهر مايو، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مايكروسوفت عرضت نقل ما بين 700 إلى 800 موظف مقيم في الصين يعملون في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي تقنية استراتيجية رئيسية لكل من الولايات المتحدة والصين.

تعد مبادرة المستقبل الآمن التي أطلقتها مايكروسوفت، والمعروفة اختصاراً باسم SFI، بمثابة الإصلاح الأمني الأكثر طموحاً منذ عقدين من الزمن. ومن بين الخطوات الأخرى، قالت مايكروسوفت إنها ستستخدم الذكاء الاصطناعي وطرق أخرى للتحرك بشكل أسرع لمعالجة نقاط الضعف السحابية، وتجعل من الصعب على المتسللين سرقة بيانات الاعتماد، وفرض المصادقة متعددة العوامل تلقائياً للموظفين.