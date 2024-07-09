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خاص "سي آي كابيتال" للعربية: البنوك السعودية تتفوق خليجياً في نمو القروض

توقعات بأن تحقق البنوك السعودية أعلى نمو في الأرباح بنسبة 10.9%

دبي - العربية.نت
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قالت سارة بطرس، رئيس تحليل القطاع العقاري والمالي في شركة CI Capital، إن البنوك السعودية متفوقة في نمو الإقراض بدعم من رؤية 2030.

وأضافت بطرس في مقابلة مع "العربية Business"، أن التغير في أسعار الفائدة يؤثر إيجابا في السعودية والكويت أكثر من الإمارات.

وأشارت بطرس إلى أن هناك ارتباطا قويا بين نمو القروض والتغيرات في أسعار الفائدة، وهذه الارتباط يظهر تأثيره أقوى في السعودية والكويت.

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وذكرت أن "سي آي كابيتال" تفضل البنك السعودي الأول في السوق السعودية لأن لديه فرصة جيدة جدا للنمو بدون حاجة ملحة للتوسع في مصادر التمويل.

وتوقعت شركة "CI CAPITAL" أن يظل صافي هامش الفائدة تابثا أو متراجعا لمعظم البنوك الخليجية، وذلك نظرا لذروة عوائد الأصول وتكاليف التمويل المرتفعة.

كما توقعت أن يستمر قطاع المؤسسات في قيادة نمو القروض، حيث إن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على الشهية لاقتراض الأفراد.

ومن المقرر أن تحقق البنوك السعودية أعلى نمو في الأرباح بنسبة 10.9% ، مقابل 0.91% للإمارات و8.1% للبنوك الكويتية، وفق التوقعات.

وتوقعت CI CAPITAL أن تسجل البنوك السعودية أعلى نمو في القروض بين دول الخليج بنسبة 12.2% خلال العام الحالي، والإمارات 6.7%، والكويت 6.2%.

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