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ارتفعت أرباح "كونكريت فاشون غروب" المصرية بأكثر من 65% إلى 5.5 مليون دولار، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أبريل/نيسان الماضي.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للشركة محمد طلعت خليفة، أن النتائج التي حققتها الشركة جاءت بسبب، تحسن الأداء في القطاعين الرئيسين، سواء على مستوى التجزئة، أو على مستوى قطاع التصدير، ونمو العمليات التصديرية.

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وأضاف طلعت في مقابلة مع "العربية Business" أن هذه النتائج التي حققتها الشركة، جاءت رغم التراجع في الإيرادات، بسبب الخلل في سلاسل الإمداد نتيجة أزمة البحر الأحمر.

وتابع: لتحاشي انقطاع سلاسل الإمداد بدأنا نعتمد العمل على زيادة الخامات المحلية، وهذه فرصة ليس للمجموعة فقط وإنما للقطاع الصناعي المصري.

يشار إلى أن الأرباح التي حققتها الشركة، جاءت رغم تراجع الإيرادات إلى 32 مليون دولار خلال الفترة نفسها.

كانت أرباح "كونكريت فاشون غروب" تراجعت بنسبة 28% على أساس سنوي. لتبلغ 8.47 مليون دولار خلال الفترة من فبراير/شباط 2023 حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2024، مقابل أرباح بقيمة 11.7 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام المالي للشركة السابق.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي بنسبة 3.3% إلى نحو 150.7 مليون دولار، مقابل 145.8 مليون دولار بالفترة المقارنة من 2022.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال الفترة إلى 3.12 مليون دولار، مقابل خسائر بقيمة 4.16 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق له.