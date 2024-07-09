"CFI" للعربية: قيم السيولة في البورصة المصرية مرشحة للصعود

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شهدت المؤشرات المصرية تذبذبات في بداية جلسة، اليوم الثلاثاء، خاصة المؤشر الرئيسي، ويأتي ذلك بعد سلسلة من الارتفاعات بدعم من قيم السيولة العالية.

واعتبر محلل الأسواق المالية في شركة "CFI" بمصر، أحمد ناشي، أنه من الطبيعي أن تشهد السوق عمليات جني أرباح بعد صعود متواصل على مدى الجلسات العشر الماضية.

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وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن المؤشر الرئيسي ارتفع من مستويات 25 ألف نقطة، إلى 29 ألف نقطة دون أن نشهد عميات جني أرباح.

وتابع: التوقعات تشير إلى أن حجم السيولة في السوق سيرتفع، حيث لدينا نحو 20 مليار جنيه، سيتم ضخها في السوق نتيجة صفقة الاستحواذ على سهم "السويدي".

كان أداء مؤشرات البورصة المصرية شهد بعض التباين لدى إغلاق تعاملات الاثنين، حيث انخفض مؤشر السوق الرئيس "إي جي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 28411.87 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس70" بنسبة 0.09% مسجلًا 6298.78 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى 1.917 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 12.2 مليار جنيه.