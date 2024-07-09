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اقتصاد السعودية

"Edelman": السعوديون يتمتعون بمستوى عال من الثقة في حكومتهم بنسبة 86%

متجاوزة بذلك جميع دول مجموعة العشرين

دبي - العربية.نت
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تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول في مؤشر "Edelman" السنوي للثقة لسنة 2024.

وقال المدير العام في "Edelman" إيلي قزي في مقابلة مع "العربية Business"، إن السعوديين يتمتعون بمستوى عال من الثقة في حكومتهم بنسبة 86%، وهو أعلى معدل على مستوى العالم.

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وكشف عن كيفية قياس ثقة المواطنين في حكوماتهم.

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ويضع السعوديون مستوى عاليا من الثقة أيضا في قطاع الأعمال، وفقا لمؤشر الثقة السعودي لعام 2024.

وكشف مؤشر الثقة أن غالبية كبيرة من السعوديين يثقون أيضا في قادة الحكومة والعلماء لإدارة الابتكار بفعالية.

وتُعد المملكة في مقدمة الدول عالميا من حيث الثقة بتنظيم الذكاء الاصطناعي، ما يبرز التزام البلاد القوي بتعزيز وإدارة التطورات التكنولوجية بفعالية.

وقال قزي، إن المؤشر الخاص بالشركة شارك فيه 32 ألف شخص، من 28 دولة رائدة عالميا، حيث تؤثر مستويات الثقة في الحكومات على قيادة التحول في هذه الدول.

وأضاف "السعودية حققت أعلى مستوى للثقة في الحكومات حول العالم، وهي تتجاوز بذلك جميع دول مجموعة العشرين.

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