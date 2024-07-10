تهديد جديد يواجه الاقتصاد الأميركي.. ليس التضخم!

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على الرغم من أن الخطر الأكبر الذي كان يواجه الاقتصاد الأميركي منذ سنوات هو التضخم، إلا أن تهديدا حقيقيا جديدا ظهر في الأفق، والمرتبط بالبطالة.

وبينما يستمر التضخم في الانخفاض، تومض الأضواء الصفراء في سوق العمل الذي لا يزال قوياً. حيث بات يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أن يواجه خطر ارتكاب خطأ من خلال الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة.

ناشد بعض الاقتصاديين بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيف حربه ضد التضخم، قبل أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة، التي تستخدم لترويض التضخم، إلى دفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.

وقال كبير الاقتصاديين في "RSM"، جو بروسويلاس: "حان الوقت لخفض أسعار الفائدة. التضخم يتلاشى باعتباره محور الاهتمام الرئيسي. وتحول ميزان المخاطر للميل ببطء نحو ارتفاع معدلات البطالة".

وهو ما أكده مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة موديز أناليتيكس، والذي يرى أن سوق العمل يتوتر تحت وطأة تكاليف الاقتراض المرتفعة.

وقال زاندي لشبكة "CNN": "الخطر الأكبر هو خطأ في السياسات: بنك الاحتياطي الفيدرالي يبقي أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جداً". "في الوقت الحالي، يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض في سبتمبر. وعلى الرغم من أن هذا جيد لكبح التضخم، لكن إذا انتظروا لفترة أطول من ذلك، أخشى أنهم سوف يبالغون في الأمر".

وحتى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يعترف بتحول كبير في حسابات المخاطر.

وقال باول للمشرعين يوم الثلاثاء "التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه"، مشيرا إلى تخفيف التضخم و"الهدوء" في سوق العمل.

سوق العمل قد يتحول

سوق العمل الأميركي لم يبد إلى الآن أي إشارات على الانهيار بأي حال من الأحوال. والأغرب أنه لا يزال يتم خلق الوظائف بوتيرة صحية - أسرع مما كان يعتقده الكثيرون قبل عام واحد فقط.

ومع ذلك، بدأت الشقوق في الظهور تحت السطح.

فعلى الرغم من معدل البطالة لا زال منخفضاً بالمقاييس التاريخية، لكنه ارتفع بشكل ملحوظ لمدة 3 أشهر متتالية - "إشارة إلى أن سوق العمل قد يتغير"، وفقاً للخبراء الاقتصاديين في شركة KPMG.

وتباطأ التوظيف في قطاع الترفيه والضيافة، وهو قطاع رئيسي مدعوم بالإنفاق الاستهلاكي. انخفضت وتيرة ترك العمال لوظائفهم بشكل ملحوظ. وكذلك معدل توظيف العمال.

وسلط باول الضوء على هذه التغييرات، وأخبر المشرعين أن المؤشرات الأخيرة "ترسل إشارة واضحة إلى حد كبير بأن ظروف سوق العمل قد هدأت بشكل كبير" منذ عامين.

قال باول: “لم يعد هذا اقتصاداً محموماً".

وبطبيعة الحال، هذا هو بالضبط ما أراد بنك الاحتياطي الفيدرالي تحقيقه عندما بدأ حملته التاريخية لرفع أسعار الفائدة.

كان الخوف في عام 2022 هو أن سوق الوظائف كان ساخناً للغاية لدرجة أنه سيضيف الوقود إلى نمو التضخم الملتهب ويبقي الأسعار مرتفعة بشكل خطير، مما يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على بدء الركود فقط لإخماد نار التضخم.

ولم يعد يُنظر إلى التضخم المحموم وسوق العمل الوفير تاريخياً على أنهما مصدر قلق كبير.

الانتظار طويلا؟

ويتمثل الخطر الحالي في قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بحقن أدوات مكافحة التضخم في اقتصاد لم يعد في حاجة إليها. وهذا يمكن أن يحول سوق العمل البارد إلى سوق مجمدة، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف.

أضاف سوق العمل 206 آلاف وظيفة في يونيو، وفقا لأحدث الأرقام الحكومية الصادرة يوم الجمعة. وبعبارة أخرى، وصل سوق العمل إلى مرحلة التوازن، حسبما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء.

وقال بروسويلاس: "إن سوق العمل المتوازن مع أسعار الفائدة المقيدة للغاية من بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يبقى متوازناً لفترة طويلة". "وهذا يعني ارتفاع معدلات البطالة".

وأوضح بروسويلاس أن هذا لا يعني بالضرورة أن البطالة "المرتفعة بشكل صاروخي" تلوح في الأفق، ولكن قد يحدث ركود سابق لأوانه، مع ذلك، إذا انتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي وقتاً طويلاً لخفض أسعار الفائدة.

في تقرير صدر يوم الاثنين، أشار كين كيم، كبير الاقتصاديين في شركة KPMG، إلى أن معدل البطالة يقترب من تفعيل قاعدة " Sahm Rule"، والتي تشير إلى أن الركود قد بدأ عندما يرتفع المعدل بمقدار نصف نقطة مئوية أعلى المتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر.

وأشار كيم أيضاً إلى أن قطاع الخدمات - وهو المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الأميركي - يظهر فجأة علامات الضعف.

وكتب كيم: "لم يعد التضخم هو مصدر القلق السائد". "وبنفس القدر من القلق بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ينبغي أن يكون احتمال حدوث تدهور حاد في سوق العمل والنشاط الاقتصادي. الهبوط الناعم هو الهدف ولكن الهبوط الصعب يظهر كخطر تابع.

ولا يزال يشعر بعض الاقتصاديين بالقلق من أن الأجندة الاقتصادية للرئيس السابق دونالد ترامب - التخفيضات الضريبية، وقمع الهجرة، وزيادة الرسوم الجمركية - من شأنها أن "تشعل" التضخم.

بالإضافة إلى ذلك، قال زاندي، الخبير الاقتصادي في وكالة موديز، إن خفض أسعار الفائدة قبل الانتخابات الأميركية مباشرة قد يتسبب في "إلقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي في لعبة السياسة - وهو مكان لا يريد أن يكون فيه".

التعلم من الماضي

إذا خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قبل الأوان، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز الطلب من المستهلكين والشركات. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم وزيادة الأمور سوءا.

ويواجه باول وزملاؤه قراراً صعباً، وهم لا يريدون تكرار أخطاء الماضي.

في السبعينيات، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بسرعة، لكنه خفضها بعد ذلك قبل القضاء على التضخم. عاد التضخم إلى الارتفاع وأجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على اتخاذ خطوات أكثر جذرية.

وفي الآونة الأخيرة، كان بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باول بطيئا في مكافحة التضخم، وانتظر لفترة أطول مما ينبغي للاستجابة لارتفاع الأسعار لأن المسؤولين (والعديد من الاقتصاديين) اعتقدوا أن التضخم كان "مؤقتا"، وسوف يتبدد من تلقاء نفسه.

قال زاندي: "إنهم يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب ما حدث من قبل". لقد ارتكبوا خطأً في عدم رفع أسعار الفائدة بالسرعة الكافية. والآن يتعرضون لخطر الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جداً.