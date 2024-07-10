زفاف ابن أغنى رجل في آسيا يشل حركة المرور في مومباي 4 أيام

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ستتوقف حركة المرور في واحدة من أهم أركان مدينة مومباي لعدة أيام، خلال مراسم حفل الزفاف الأسطوري لنجل أغنى رجل في آسيا موكيش أمباني هذا الأسبوع. سيستمر الحفل 4 أيام ويحضره المشاهير ونخبة رجال الأعمال ورجال السياسة.

ويأتي حفل زفاف الابن الأصغر للملياردير أنانت أمباني، 29 عاماً، وصديقته القديمة راديكا ميرشانت، 29 عاماً، تتويجاً لاحتفالات فخمة على مدار العام، ووفقاً للشرطة، فقد تم اعتباره "حدثاً عاماً" بسبب وجود كبار الشخصيات الدولية والهندية.

ومما أثار حفيظة السكان المحليين، فإن الطرق القريبة من المكان - مركز جيو العالمي للمؤتمرات الراقي المملوك لمجموعة شركات أمباني "ريلاينس" في المنطقة التجارية المركزية في مومباي - ستكون مفتوحة فقط أمام "مركبات الفعاليات" بين الساعة الواحدة بعد الظهر ومنتصف الليل خلال أيام 12-15 يوليو، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية Business".

وذلك على الرغم من شهرة مومباي بحركة المرور المزدحمة، خاصة في هذا الوقت من العام خلال موسم الرياح الموسمية.

تباطأت حركة المرور بالفعل حول المنطقة المجاورة للمكان والتي تم تزيينها بالأضواء الزخرفية والزهور الحمراء. كما تم استخدام زهور القطيفة والأضواء الصفراء الزاهية لتزيين الأشجار خارج قصر أمباني المكون من 27 طابقاً في أنتيليا في مومباي.

وبينما التزم المنظمون الصمت بشأن من سيحضر، فمن المتوقع أن يكون حدثاً مليئاً بالنجوم.

في الأسبوع الماضي، قام جاستن بيبر بأداء حفل أمام مئات الضيوف في حفل خاص قبل الزفاف. كما التقطت نجمة البوب الكندية صوراً مع العروس والعريس الذين ارتدوا نسخاً راقية من الملابس الهندية التقليدية.

وفي مارس، غنت ريهانا في احتفالات منفصلة قبل الزفاف استمرت 3 أيام في ولاية غوجارات الغربية. وكان بيل غيتس والرئيس، ومارك زوكربيرغ من بين 1200 ضيف في هذا الحدث. وفي شهر مايو، نظمت عائلة أمباني رحلة بحرية أوروبية فاخرة قبل الزفاف مع 800 ضيف بما في ذلك نجوم بوليوود ولاعبي الكريكيت.

غمرت مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالاحتفالات الأخيرة - بما في ذلك مقطع فيديو لعائلة أمباني وهم يرقصون على أنغام أغنية هندية، بالإضافة إلى مقطع فيديو لموكيش أمباني وزوجته يقودان سيارتهما مع أحفادهما - وسائل التواصل الاجتماعي وتغطيتها وسائل الإعلام الهندية على نطاق واسع.

وسيتضمن حفل الزفاف يوم الجمعة طقوساً هندوسية تقليدية وسيقام حفل الاستقبال على مدار يومين. ويوم الاثنين، سيكون هناك "حفل استقبال خاص" لموظفي منزل أمباني، وفقاً لوثيقة توضح تفاصيل الخطط.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Club One Air، راجان ميهرا، إن عائلة أمباني استأجرت 3 طائرات من طراز Falcon-2000 تابعة لشركته لنقل ضيوف حفل الزفاف، ويتوقع استخدام أكثر من 100 طائرة خاصة لهذه المناسبات.

وأضاف: "الضيوف يأتون من كل مكان وستقوم كل طائرة برحلات متعددة في جميع أنحاء البلاد".

بالنسبة لبعض سكان مومباي، فإن الأمر كله يتعلق بضجيج وسائل التواصل الاجتماعي بالشكاوى.

وتساءل أحد المستخدمين على موقع X: "كيف يمكن أن يكون حدثاً عاماً؟ لقد فوجئت بالمعاملة الخاصة لآلام الجمهور العادي".

وسأل آخر: "إذا كان الحدث عاماً، فهل يمكنني الدخول؟؟".