1 دقيقة للقراءة

قال مدير التكنولوجيا في شركة GBM سابقا، هاني نوفل، إن شركة "مايكروسوفت" تعاني من اختراقات أمنية منذ بداية العام، وأبرزها اختراق خدمات مايكروسوفت السحابية والذي يعد الأكبر في تاريخ الشركة.

وأضاف نوفل، في مقابلة مع "العربية Business"، أن الشركة أقرت بوجود اختراق وهو ما يتطلب بعض التعديلات في الأشهر المقبلة، وهذا الاختراق أدى إلى الوصول لمئات الحسابات لمديرين تنفيذيين وجهات حكومية أميركية.

وأوضح أن الشركة طالبت المستخدمين الراغبين في الوصول إلى حساباتهم بضرورة تفعيل كود من خلال تطبيق "Microsoft Authenticator" وهو لا يتوفر في الصين مع عدم امتثال غوغل لمطالب الحكومة الصينية، ولكن التطبيق يتوافر على متجر "أبل".

"القرار يرجع إلى توافر تطبيق Microsoft Authenticator على متجر أبل في الصين عكس متجر غوغل وهو أمر ضروري لتوفير مزيد من الحماية للوصول إلى حسابات مايكروسوفت".

وطالبت شركة مايكروسوفت موظفيها في الصين باستبدال أجهزة Android الخاصة بهم بأجهزة iPhone وسط مخاوف أمنية متزايدة.

وأبلغت شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة آلاف الموظفين في الصين أنه يجب عليهم إجراء التبديل بحلول سبتمبر المقبل. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه مايكروسوفت تشديد أمن الموظفين بعد سلسلة من الأخطاء الأمنية الإلكترونية.

يذكر أن قراصنة صينيون تمكنوا من الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني لموظفي الحكومة والشركات الأميركية العاملة في الصين العام الماضي بعد خلل في برنامج.