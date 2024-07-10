"مايكروسوفت" تتخلى عن مقعدها في مجلس إدارة "OpenAI" وسط تدقيق تنظيمي

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قالت شركة مايكروسوفت إنها ستتخلى عن مقعدها المراقب في مجلس إدارة OpenAI وسط التدقيق التنظيمي في الذكاء الاصطناعي التوليدي في أوروبا والولايات المتحدة.

وكتب نائب المستشار العام لشركة مايكروسوفت، كيث دوليفر، رسالة إلى OpenAI في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قائلاً إن المنصب قدم نظرة ثاقبة لأنشطة مجلس الإدارة دون المساس باستقلاليته.

وأفادت شبكة "CNBC" الأميركية أنها اطلعت على رسالة مفادها، أنه لم تعد هناك حاجة للمقعد لأن مايكروسوفت "شهدت تقدماً كبيراً من مجلس الإدارة المشكل حديثاً"، بحسب ما اطلعت عليه "العربية Business".

وقالت المفوضية الأوروبية في وقت سابق إن مايكروسوفت قد تواجه تحقيقاً لمكافحة الاحتكار، حيث إنها تتطلع إلى أسواق العوالم الافتراضية والذكاء الاصطناعي المولد.

كانت المفوضية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، قالت في يناير إنها "تنظر في بعض الاتفاقيات التي تم إبرامها بين كبار اللاعبين في السوق الرقمية ومطوري ومقدمي الذكاء الاصطناعي المبدعين" وسلطت الضوء على العلاقة بين مايكروسوفت وOpenAI. حتى كصفقة معينة أنه سيتم دراستها.

وقد خلص الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين إلى أن مقعد المراقب لم يغير استقلالية OpenAI، لكن المنظمين في الكتلة يسعون للحصول على آراء إضافية من طرف ثالث بشأن الصفقة. ولا تزال هيئة المنافسة والأسواق البريطانية تشعر بالقلق.

حصلت مايكروسوفت على مقعد في مجلس إدارة OpenAI بدون تصويت في نوفمبر في محاولة لتهدئة بعض الأسئلة حول اهتمام مايكروسوفت بالشركة الناشئة، بعد فترة مضطربة تم خلالها إقالة الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، ثم إعادة تعيينه على الفور.

قال ألتمان في مذكرة للموظفين في ذلك الوقت إن OpenAI "اتخذت الخيار الصحيح بشكل واضح للدخول في شراكة مع مايكروسوفت وأنا متحمس لأن مجلس إدارتنا الجديد سيضمهم كمراقب ليس له حق التصويت".

برزت OpenAI كواحدة من أهم الشركات الناشئة على مستوى العالم بعد إطلاق Chatbot الخاص بها في أواخر عام 2022. وتسمح التقنية للمستخدمين بإدخال استعلامات نصية بسيطة واسترجاع الإجابات الذكية والإبداعية التي يمكن أن تؤدي إلى محادثات أكثر تعمقاً.

لقد استثمرت مايكروسوفت مليارات الدولارات في الشركة الناشئة، حيث ارتفع إجمالي استثماراتها حتى الآن إلى 13 مليار دولار. لقد أصبحت شركة التكنولوجيا العملاقة رائدة فعلياً في الدفع نحو نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية نظراً لاستثماراتها في OpenAI وشراكتها معها.