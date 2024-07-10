"إنفيديا" تزيح "تسلا" عن عرش الصناديق التي تتبع سهما واحدا

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أزاحت شركة إنفيديا شركة تسلا عن عرش الصناديق المتداولة التي تتبع شركة واحدة، بفضل طفرة الذكاء الاصطناعي المستمرة حيث تمثل أكثر من نصف أصول هذه الصناديق.

أما شركة تسلا فأصبحت تشكل خمس إجمالي الأصول في هذه الصناديق، بانخفاض عن الثلثين في العام الماضي.

وحصلت صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على "إنفيديا" على 4.4 مليار دولار حتى الآن هذا العام، أي ما يقرب من ستة أضعاف ما حصلت عليه خلال عام 2023 بأكمله.

فيما تبلغ التدفقات إلى الصناديق التي تتبع شركة تسلا ما يزيد قليلاً عن مليار دولار هذا العام، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار في العام الماضي.

وارتفع صندوق "GraniteShares" أحد الصناديق التي تتبع "إنفيديا" بنسبة 400% منذ بداية العام حتى الآن، حيث نمت أصوله إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار من حوالي 210 ملايين دولار في بداية العام.

من جانبه، قال أنطوني ساسين، كبير استراتيجي الاستثمار في "Kraneshares"، إن هناك زخما قويا على أسهم "إنفيديا" بدعم من الذكاء الاصطناعي، فيما يعود ارتفاع أسهم "تسلا" إلى بيانات بشأن تطويرها الطاقة المتجددة.