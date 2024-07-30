المصريون يشترون 14.4 طن من الذهب في الربع الثاني 2024

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كشفت بيانات حديثة، عن استمرار ارتفاع مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية في الربع الثاني من 2024، مقارنة بالربع الأول، وذلك رغم تراجعها خلال الربع الثاني على أساس سنوي.

وبلغت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية وفق البيانات الصادرة عن مجلس الذهب العالمي، نحو 6.8 طن خلال الربع الثاني من 2024، بزيادة تبلغ نسبتها 2% على أساس سنوي.

ورغم ارتفاع مشتريات المصريين في الربع الثاني على أساس سنوي، لكنها جاءت أقل من المشتريات المسجلة في أول 3 أشهر من العام والبالغة نحو 8 أطنان، بحسب التقرير الفصلي لمجلس الذهب العالمي.

وتراجع حجم مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 16% ليصل إلى 14.4 طن من الذهب مقارنة بنحو 17.1 طن خلال الربع الثاني من العام الماضي.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلي أن مشتريات السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الثاني 2024 في مصر سجلت 7.6 طن منخفضة بنسبة 27% بالمقارنة مع مشتريات الربع الثاني 2023 التي كانت عند 10.4 طن، بينما كانت مشتريات الربع الأول من هذا العام من السبائك والعملات الذهبية عند 5.2 طن.

وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أشارت إلى تراجع واردات المصريين من الذهب خلال أول 4 أشهر من العام الحالي.

وتراجعت واردات مصر من أشكال خام الذهب "غير النقدي"، لتبلغ نحو 40.586 مليون دولار في الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، مقارنة بنحو 60.499 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، 2023، بتراجع بلغت قيمته 19.913 مليون دولار، بنسبة انخفاض بلغت نحو 33%.

وجاء هذا التراجع في الوقت الذي بدأت فيه الواردات تشهد ارتفاعا هامشيا في شهر إبريل الماضي فقط، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 20.310 مليون دولار، مقابل نحو 19.298 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو مليون دولار.

وتعتبر واردات أشكال خام الذهب، ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.930 مليار دولار في شهر أبريل الماضي، مقارنة بنحو 2.129 مليار دولار في نفس الشهر عام 2023، بتراجع بلغت قيمته نحو 199.577 مليون دولار.