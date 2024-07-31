أصول إسرائيل تتراجع بعد اغتيال إسماعيل هنية.. والشيكل الأسوأ بين العملات

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اتجه الشيكل الإسرائيلي إلى أكبر موجة بيع على مدى 3 أيام في عامين، وهبطت السندات الحكومية مع قلق المتداولين من أن مقتل رئيس حماس السياسي إسماعيل هنية على الأراضي الإيرانية قد يزيد من خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

انخفضت العملة بنحو 1.2% إلى 3.7886 مقابل الدولار الأميركي بعد أن ألقت حماس باللوم على إسرائيل في الغارة الجوية في طهران. وبذلك وصل انخفاضها على مدى 3 أيام إلى 3.3%، وهو الأسوأ في العالم بعد تعويم البر الإثيوبي مؤخراً. وارتفع العائد على السندات السيادية الإسرائيلية لمدة 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.99%، في حين سجلت السندات الدولارية أكبر الخسائر في الأسواق الناشئة.

وخلال ما يقرب من 10 أشهر من الحرب بين إسرائيل وحماس، كان المستثمرون يأملون مراراً وتكراراً في العودة إلى السلام، مما أدى إلى مرونة متقطعة في الشيكل وكذلك أسواق الأسهم والسندات في البلاد. ولكن مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة، أدت الأحداث الأخيرة إلى تآكل تفاؤل المتداولين في التوصل إلى حل سريع، وتزايد الخوف من أن تجر إيران وحلفاؤها إلى صراع مباشر مع إسرائيل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال استراتيجي النقد الأجنبي في مونيكس أوروبا المحدودة في لندن، نيك ريس: "من الصعب أن نتصور سيناريو لا ترد فيه إيران نظراً لأن هذا الهجوم لم يكن على الأراضي الإيرانية فحسب، بل كان يستهدف ضيفاً للرئيس الجديد في طهران نفسها. ومن الصعب أن نتصور سيناريو لا يستمر فيه الشيكل في التداول تحت الضغط، ما لم يتراجع الجانبان عن حافة الهاوية".

لقد دفع بيع هذا الأسبوع الشيكل إلى التداول بالقرب من أضعف مستوى له منذ أبريل بعد أن اخترق مستويات دعم متعددة عند المتوسطات المتحركة لمدة 50 يوماً و100 يوم و200 يوم. كما تتزايد تقلباته: فقد ارتفعت التقلبات الضمنية لمدة شهر واحد، استناداً إلى أسعار الخيارات، لمدة 5 أيام متتالية، وهي أطول سلسلة منذ نوفمبر.

وفي يوم الأربعاء، كانت أسوأ 10 دول أداءً في مؤشر بلومبرغ للسندات السيادية بالدولار جميعها من إسرائيل. فقدت السندات أجل 2043 ما يصل إلى 1.1 سنتاً مقابل الدولار، مما أوقف ارتفاعاً استمر 4 أيام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر الكنعاني إن مقتل هنية "سيعزز الرابطة العميقة وغير القابلة للكسر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفلسطين العزيزة والمقاومة".

وفي الوقت نفسه، حذر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي من أن الأمور "تزداد سوءاً" وأدان الحوثيون ما أسموه "اغتيالاً إسرائيلياً" و"تصعيداً كبيراً".