ماذا يحدث عادة للأسهم عندما يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة؟

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من المرجح أن تتفاعل أسواق الأسهم بشكل حاسم بعد خفض أسعار الفائدة إذا أعاد التاريخ نفسه، وفقاً لتحليل "CNBC Pro"، الذي اطلعت عليه "العربية Business".

ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع، ولكن قد يلمح إلى تخفيف موقفه من السياسة النقدية في أقرب وقت في سبتمبر.

أي قرار في سبتمبر بخفض نطاق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون المرة الأولى التي تنخفض فيها أسعار الفائدة منذ بدء دورة الرفع في مارس 2022.

وبحسب تحليل "CNBC Pro" لبيانات سوق الأسهم على مدار دورات التشديد الست الماضية منذ عام 1982، عندما تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى استهداف سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية. وجد التحليل أنه في 4 مناسبات ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة مزدوجة الرقم في غضون عام بعد خفض أسعار الفائدة.

وكشف التحليل أيضاً أن مؤشر S&P 500 قد حدد اتجاهه للعائدات السنوية في غضون 3 أشهر بعد خفض أسعار الفائدة. عندما ارتفعت الأسهم، في المتوسط، كانت أعلى بنسبة 6% في الربع الذي أعقب الخفض مباشرة، وأعلى بنسبة 16% في الأشهر الاثني عشر التي أعقبت الخفض.

ومع ذلك، هبطت الأسهم بعد فترة وجيزة من خفض أسعار الفائدة في عامي 2001 و2007 بنسبة 13.5% و20.6% على التوالي، بسبب انهيار فقاعة الإنترنت والأزمة المالية العالمية. وبعد 3 أشهر من الخفض، انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 11% في المتوسط في هاتين المناسبتين.

إن حلقة التشديد الحالية هي السابعة في السنوات الأربعين الماضية. تاريخياً، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لأن الاقتصاد الأميركي كان يتجه إلى الركود أو يعاني من تباطؤ ملحوظ في النمو. وبشكل فريد، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، سيخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عندما يستمر الاقتصاد في النمو.

تُظهِر أحدث البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة ارتفع بمعدل سنوي بلغ 2.8% مع تعديله وفقاً للموسمية، بينما انخفض التضخم بنسبة 0.1% على أساس شهري في يونيو/حزيران، مما يضع المعدل السنوي عند 3%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

في حين بلغت المعدلات الاسمية ذروتها عند 11.5% في نهاية حلقة 1983-1984، فإن النطاق المستهدف الحالي 5.25%-5.50% هو الأعلى في هذه الألفية. بلغت المعدلات ذروتها عند 2.375% في حلقة 2015-2018 ولكنها كانت قريبة من معدل الذروة الحالي في نهاية حلقة 2004-2006 عند 5.25%.

وتتميز دورة التشديد الحالية أيضاً بأنها الأكثر عدوانية. فقد تم رفع نطاق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 525 نقطة أساس في حوالي 17 شهراً، "وبالتالي أكبر من الزيادات التراكمية في المرات الست الأخرى"، وفقاً لكيفن كليسن، الخبير الاقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس.