.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مطار البحرين.. افتتاح مبنى المسافرين الجديد في 28 يناير

مطار البحرين
مطار البحرين
اقتصاد البحرين

مطار البحرين.. افتتاح مبنى المسافرين الجديد في 28 يناير

المبنى الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنوياً

متابع الغاء المتابعة

دبي – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال ولي العهد البحريني ورئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الأحد، إن مبنى جديدا للمسافرين في مطار البحرين الدولي سيبدأ العمل في 28 يناير كانون الثاني.

وكان من المقرر افتتاح مشروع التوسعة، الجاري في إطار برنامج الرؤية الاقتصادية للبلاد حتى 2030، في أوائل 2020.

وأوضح بيان بثته وكالة أنباء البحرين أن المبنى الجديد بطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنويا.

طيران الخليج البحرينية توقع 5 اتفاقيات خلال زيارة لإسرائيل سياحة وسفر البحرين وإسرائيل طيران الخليج البحرينية توقع 5 اتفاقيات خلال زيارة لإسرائيل

إلى ذلك، قالت الناقلة الوطنية البحرينية طيران الخليج، في ديسمبر الماضي، إنها وقعت 5 اتفاقيات مع كيانات إسرائيلية أثناء زيارة قام بها وفد اقتصادي بحريني إلى إسرائيل.

وأبرمت البحرين وإسرائيل علاقات رسمية في سبتمبر أيلول. وكانت طيران الخليج قد وقعت مذكرة تفاهم مع الناقلة الإسرائيلية طيران العال.

وتوصلت الشركة البحرينية كذلك إلى اتفاق مع مجموعة تال أفييشن، تتولى الأخيرة بموجبه تمثيل طيران الخليج في إسرائيل.

وأبرمت شركة الطيران البحرينية اتفاقا مع مجموعة الصناعات الجوية الإسرائيلية لتولي صيانة طائرات طيران الخليج التي تحط بمطار بن غوريون الدولي في تل أبيب.

ووقعت الشركة اتفاقا مع كيو.إيه.إس إسرائيل المحدودة يتعلق بالمناولة الأرضية والبضائع وخدمات المطار الأخرى، واتفاقا مع نيورست إسرائيل لتقديم الطعام على متن الطائرات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد