أظهرت بيانات من شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات الثلاثاء أن تسليمات الطائرات إلى الزبائن انخفضت حوالي 60% في 2020، وهو أكبر هبوط في 43 عاما.

وأظهرت البيانات أن بوينغ لم تسلم العام الماضي أي طائرات من طراز 787 دريملاينر.

وسلًمت الشركة 157 طائرة في 2020، من بينها 39 طائرة في ديسمبر كانون الأول شملت 27 طائرة 737 ماكس بحسب "رويترز".

والشهر الحالي، وافقت بوينغ على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية التهم الجنائية مع وزارة العدل الأميركية، التي اتهمت الشركة بإخفاء معلومات عن طائرتها 737 ماكس التي كانت متورطة في حادثي تحطم أودى بحياة 346 شخصاً، حسب ما أعلن المدعون الفيدراليون.

اتفاق الملاحقة القضائية المؤجلة يغلق تحقيق وزارة العدل لمدة عامين تقريبا ويسقط جميع التهم بعد 3 سنوات إذا لم تكن هناك انتهاكات إضافية. وفقاً لما ذكرته شبكة CNBC.

من جانب آخر قالت وزارة النقل الأميركية إن عدد المسافرين الذين نقلتهم شركات الطيران في الولايات المتحدة انخفض 61% في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالشهر نفسه في 2019، إذ تواصل جائحة فيروس كورونا تقويض السفر الجوي.

والانخفاض أقل قليلا من هبوط بلغ 62% في أكتوبر تشرين الأول.

ونقلت أكبر 21 شركة طيران أميركية 28.5 مليون مسافر في نوفمبر تشرين الثاني، انخفاضا من 72.8 مليون مسافر في نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وهذا أدنى تراجع شهري منذ أبريل نيسان عندما هوى نشاط السفر الجوي إلى ثلاثة ملايين مسافر، بانخفاض 96%.