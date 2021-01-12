.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أكبر هبوط لتسليمات طائرات بوينغ منذ 43 عاماً

الطائرة بوينغ 777 إكس
طائرة من بوينغ
طيران

أكبر هبوط لتسليمات طائرات بوينغ منذ 43 عاماً

الشركة سلمت 157 طائرة في 2020 بينها 27 طائرة 737 ماكس

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت بيانات من شركة بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات الثلاثاء أن تسليمات الطائرات إلى الزبائن انخفضت حوالي 60% في 2020، وهو أكبر هبوط في 43 عاما.

وأظهرت البيانات أن بوينغ لم تسلم العام الماضي أي طائرات من طراز 787 دريملاينر.

وسلًمت الشركة 157 طائرة في 2020، من بينها 39 طائرة في ديسمبر كانون الأول شملت 27 طائرة 737 ماكس بحسب "رويترز".

والشهر الحالي، وافقت بوينغ على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية التهم الجنائية مع وزارة العدل الأميركية، التي اتهمت الشركة بإخفاء معلومات عن طائرتها 737 ماكس التي كانت متورطة في حادثي تحطم أودى بحياة 346 شخصاً، حسب ما أعلن المدعون الفيدراليون.

شركات اقتصاد مصر "هيرميس" تغلق أول شريحة من سندات توريق بـ 6.5 مليار جنيه

اتفاق الملاحقة القضائية المؤجلة يغلق تحقيق وزارة العدل لمدة عامين تقريبا ويسقط جميع التهم بعد 3 سنوات إذا لم تكن هناك انتهاكات إضافية. وفقاً لما ذكرته شبكة CNBC.

من جانب آخر قالت وزارة النقل الأميركية إن عدد المسافرين الذين نقلتهم شركات الطيران في الولايات المتحدة انخفض 61% في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة بالشهر نفسه في 2019، إذ تواصل جائحة فيروس كورونا تقويض السفر الجوي.

والانخفاض أقل قليلا من هبوط بلغ 62% في أكتوبر تشرين الأول.

ونقلت أكبر 21 شركة طيران أميركية 28.5 مليون مسافر في نوفمبر تشرين الثاني، انخفاضا من 72.8 مليون مسافر في نوفمبر تشرين الثاني 2019.

وهذا أدنى تراجع شهري منذ أبريل نيسان عندما هوى نشاط السفر الجوي إلى ثلاثة ملايين مسافر، بانخفاض 96%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد