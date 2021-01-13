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لدعم السياحة.. مصر تخفض سعر وقود الطيران لـ15 سنتاً للغالون

مصر للطيران
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
اقتصاد مصر

لدعم السياحة.. مصر تخفض سعر وقود الطيران لـ15 سنتاً للغالون

تطبيق المبادرة يبدأ من 21 يناير 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت مصر عن مبادرة جديدة لدعم شركات الطيران، في إطار دعم قطاع السياحة وتحفيز برنامج الطيران، وكشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، عن مبادرة جديدة تشمل تخفيضات إضافية على سعر الوقود الخاص بقطاع الطيران لتصل إلى 15 سنتا للغالون بهدف المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على هذين القطاعين الحيويين.

وقال الوزير في بيان، اليوم الأربعاء، إن تطبيق المبادرة يبدأ من 21 يناير 2021 وحتى نهاية العام ذاته.

وجاءت المبادرة عقب اجتماع وزير البترول، مع وزير السياحة والآثار خالد العناني، ووزير الطيران المدني محمد منار عنبة، ناقشا خلاله عدداً من الموضوعات الهامة التي تدعم القطاع السياحي وتحفيز برنامج الطيران، وذلك فى ضوء التنسيق المستمر والتعاون الكامل بين الوزارات الثلاث لدعم هذه الأنشطة الحيوية.

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ومن جانبه، قال وزير السياحة والآثار، إن المبادرة تساهم بشكل إيجابي في زيادة الحركة السياحية إلى مصر من خلال تحفيز الشركات العالمية لزيادة عدد رحلاتها للمقاصد السياحية المصرية، لا سيما أن حركة الطيران من الأنشطة الرئيسية التي لها تأثير مباشر في القطاع السياحي.

وذكر وزير الطيران أن قطاع البترول من القطاعات السباقة التي تدعم باستمرار حركة الطيران من خلال تلك المبادرات، فضلاً عن دوره الهام فى توفير وقود الطيران في جميع مطارات الجمهورية، لافتاً إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا كاملا بين القطاعات الثلاثة.

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