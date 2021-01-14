طيران الإمارات وفلاي دبي تزيدان أعداد وجهاتهما إلى 164 مدينة

أظهرت شركتا "طيران الإمارات" و"فلاي دبي"، مواصلة الناقلتين زيادة عدد وجهات الركاب ضمن شبكتهما حول العالم لتصل إلى 164 وجهة، حالياً، مقارنة بـ148 وجهة في بداية ديسمبر الماضي، وبنسبة نمو وصلت إلى أكثر من 10%.

وأوضحت بيانات الشركتين أن طيران الإمارات استعادت نحو 80% من شبكة وجهاتها العالمية التي كانت تغطيها قبل تفشي جائحة "كورونا"، مقابل نحو 55% لفلاي دبي.

واستعادت طيران الإمارات نحو 80% من شبكة وجهاتها العالمية التي كانت تغطيها قبل تفشي جائحة كورونا، مع استئناف رحلاتها إلى نحو 100 وجهة، خلال نوفمبر الماضي، حيث كانت الناقلة تشغل رحلاتها إلى 143 وجهة قبل الجائحة، وفقاً لجريدة الإمارات اليوم.

من جهتها، استطاعت شركة فلاي دبي أن ترفع عدد وجهاتها إلى 50 وجهة في جميع أنحاء إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، تشكل نحو 55% من حجم شبكتها، مقارنة بمستوياتها في بداية العام الجاري، قبل الجائحة، حيث كانت الناقلة تشغل عملياتها إلى 90 محطة عالمية.