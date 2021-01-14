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 مصر للطيران تخفض أسعار رحلاتها إلى قطر 20%

مصر للطيران
طائرة تابعة لشركة مصر للطيران
مصر للطيران

 مصر للطيران تخفض أسعار رحلاتها إلى قطر 20%

بعد إعادة فتح الأجواء الجوية

متابع الغاء المتابعة

القاهرة – خالد حسني

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أعلنت شركة مصر للطيران، عن بدء تشغيل رحلة يومية بين القاهرة والدوحة، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين المقبل الموافق 18 يناير الحالي.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، الخميس، أنه من المقرر أن تسيّر مصر للطيران رحلاتها اليومية رقم MS935 / MS936 بين القاهرة والدوحة، بأحدث طرازات الطائرات لدى الشركة المزودة بالعديد من الخدمات التكنولوجية المتطورة.

كما قررت الشركة تطبيق تخفيض بنسبة 20% على الرحلات من الدوحة إلى القاهرة لشراء التذاكر حتى نهاية يناير والسفر حتى 10 فبراير 2021 في إطار التخفيضات التي أطلقتها الشركة بمناسبة رعايتها لبطولة العالم لكرة اليد.

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ومن المقرر أن تقلع الرحلة من القاهرة الساعة 9:00 صباحاً وتصل الساعة 12:55 بتوقيت الدوحة والعودة إقلاع 14:10 بتوقيت الدوحة ووصول القاهرة 16:50 بتوقيت القاهرة.

يذكر أن السلطات المصرية كانت قد قررت إعادة فتح الأجواء الجوية أمام الطيران القطري اعتبارا من أول أمس الثلاثاء.

وأغلقت مصر أجواءها أمام الطائرات القطرية في 6 يونيو عام 2017 حيث كانت شركة "مصر للطيران" تنظم 3 رحلات أسبوعيا إلى قطر كما كانت قطر تقوم بتسيير 4 رحلات أسبوعية لمصر.

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