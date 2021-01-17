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"الاتحاد للطيران" تحدد عدد المسافرين بين أبوظبي وسيدني.. لهذا السبب

الاتحاد للطيران
طائرة تابعة لشركة "الاتحاد للطيران"
طيران

"الاتحاد للطيران" تحدد عدد المسافرين بين أبوظبي وسيدني.. لهذا السبب

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العربية.نت

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قال متحدث باسم "الاتحاد للطيران" إن الناقلة ستحدد عدد المسافرين بين أبوظبي وسيدني بشكل مؤقت في الفترة ما بين 15 يناير و15 فبراير 2021.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحافية اليوم، أن هذا القرار يأتي بعدما قامت السلطات الأسترالية بتحديث لوائح السفر الخاصة بها وتخفيض عدد الركاب المسموح لهم بالسفر على متن كل رحلة من مطار سيدني الدولي.

ودعا المتحدث المسافرين المغادرين إلى سيدني التواصل مع الاتحاد للطيران لضمان عدم تعطيل خطط سفرهم، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وقال المتحدث: "سنعمل عن كثب مع الضيوف ووكلاء السفر المتأثرين لإبلاغهم بالتغييرات في مسارات رحلاتهم وتوفير رحلات بديلة لهم".

وتواصل الاتحاد للطيران التزامها بالتوجيهات الصادرة عن السلطات المختصة في الإمارات العربية المتحدة وأستراليا.

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