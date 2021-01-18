يقدم مهرجان دبي للتسوق في دورته السادسة والعشرين الجائزة الأضخم في تاريخه وهي سيارة "دبليو موتورز" نوع "فينير سوبر سبورت" بنسخة دبي الحصرية والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم (1.63 مليون دولار) .

يأتي تقديم الجائزة من خلال الشراكة التي أبرمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق- وشركتي "اي ديلز" و "دبليو موتورز "، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية.

وتعد هذه الشراكة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس مهرجان دبي للتسوق بهدف مواكبة توجه النشاط التجاري نحو العالم الرقمي والتجارة الإلكترونية.

ويمكن المشاركة في السحب عبر تطبيق "اي ديلز" أو الموقع الرسمي الخاص بالشركة وذلك من خلال شراء نموذج مصغر لسيارة "فينير" بقيمة 1500درهم حيث سيحصل الفائز على نسخة مصممة خصيصا لواحدة من أكثر السيارات الرياضية النادرة والسريعة على مستوى العالم .

ويمكن للجمهور المشاركة في السحب على سيارة "فينير سوبرسبورت" عبر زيارة www.idealz.com أو من خلال تطبيق "اي ديلز" على هواتف أ"ندرويد" و "اي او اس".