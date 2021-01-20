قالت الاتحاد للطيران اليوم الأربعاء إنها ستعاود تسيير رحلات مباشرة إلى الدوحة من الشهر القادم بعد أن تم الاتفاق على استئناف العلاقات مع قطر هذا الشهر.

توقفت الرحلات بين الإمارات وقطر، وكلتاهما مركز نقل جوي رئيسي، منذ منتصف 2017 عندما قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة.

أنهت الدول العربية هذا الشهر خلافا استمر لأكثر من ثلاث سنوات تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط السفر.

وقالت الاتحاد، المملوكة لحكومة أبوظبي، إن الرحلات اليومية إلى العاصمة القطرية ستعود من 15 فبراير شباط.

وقالت الخطوط الجوية القطرية على تويتر إنها ستستأنف الرحلات إلى دبي في 27 يناير كانون الثاني وإلى أبوظبي في 28 منه.

استأنفت ناقلة إماراتية أخرى، العربية للطيران، الرحلات الجوية المباشرة بين الشارقة والدوحة هذا الشهر.

وفي التاسع من الشهر الحالي، أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، استئناف رحلاتها الجوية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بواقع 7 رحلات أسبوعياً.

قررت مصر في 12 يناير الجاري فتح الأجواء أمام الطيران القطري تفعيلا لبيان قمة العلا.