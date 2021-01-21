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فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى قطر بواقع رحلتين يومياً

فلاي دبي
طائرات تابعة لشركة "فلاي دبي"
قطر

فلاي دبي تستأنف رحلاتها إلى قطر بواقع رحلتين يومياً

اعتباراً من 26 يناير

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العربية.نت

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أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، أن شركة "فلاي دبي" ستستأنف رحلاتها إلى قطر بواقع رحلتين يومياً اعتباراً من 26 يناير الجاري.

إلى ذلك، قالت الاتحاد للطيران، أمس الأربعاء، إنها ستعاود تسيير رحلات مباشرة إلى الدوحة من الشهر القادم بعد أن تم الاتفاق على استئناف العلاقات مع قطر هذا الشهر.

وتوقفت الرحلات بين الإمارات وقطر، وكلتاهما مركز نقل جوي رئيسي، منذ منتصف 2017 عندما قطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة.

أنهت الدول العربية هذا الشهر خلافا استمر لأكثر من 3 سنوات تسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية وخطوط السفر.

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وقالت الاتحاد، المملوكة لحكومة أبوظبي، إن الرحلات اليومية إلى العاصمة القطرية ستعود من 15 فبراير شباط.

بدورها، أفادت الخطوط الجوية القطرية على تويتر أنها ستستأنف الرحلات إلى دبي في 27 يناير كانون الثاني وإلى أبوظبي في 28 منه.

واستأنفت ناقلة إماراتية أخرى، العربية للطيران، الرحلات الجوية المباشرة بين الشارقة والدوحة هذا الشهر.

وفي الـ9 من الشهر الحالي، أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية، استئناف رحلاتها الجوية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، بواقع 7 رحلات أسبوعياً.

وأوضحت الخطوط السعودية أنه سيتم تشغيل 4 رحلات أسبوعيا من الرياض، و3 رحلات أسبوعيا من جدة، علماً أن أولى رحلاتها كانت من الرياض إلى الدوحة يوم الاثنين 11 يناير عند الساعة 4:40 مساء بتوقيت الرياض.

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