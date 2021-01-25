.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تعليق رحلات "فلاي دبي" من مطار دبي إلى مطار تل أبيب

فلاي دبي
طائرات تابعة لشركة "فلاي دبي"
طيران الإمارات

تعليق رحلات "فلاي دبي" من مطار دبي إلى مطار تل أبيب

تلك الخطوة جاءت تماشياً مع الإخطار الصادر عن السلطات في إسرائيل

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت فلاي دبي، اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار تل أبيب بن غوريون الدولي في إسرائيل خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير 2021.

وقال متحدث باسم فلاي دبي، إن تلك الخطوة جاءت تماشياً مع الأخطار الصادر عن السلطات في إسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة "البيان".

وأضاف المتحدث أن المسافرين الذين قاموا بالحجز للسفر على هذه الرحلات يمكنهم الاختيار بين استرداد قيمة التذكرة أو خيار إعادة الحجز إلى تاريخ لاحق. كما يمكن للمسافرين الاتصال بمركز الاتصال الخاص بفلاي دبي.

الإمارات وإسرائيل تعلنان الموافقة على فتح السفارتين الخليج العربي الإمارات وإسرائيل تعلنان الموافقة على فتح السفارتين

وكانت الحكومة الإسرائيلية، أقرت مساء الأحد، تعليق الرحلات الجوية الدولية من إسرائيل وإليها لمدة أسبوع، وذلك في سياق إجراءات صحية تهدف إلى الحد من تفشي النسخ الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة الإماراتية قد أعلنت، عبر حسابها على تويتر، أن مجلس الوزراء صادق، الأحد، على إنشاء سفارة للبلاد في تل أبيب بإسرائيل.

وفي وقت لاحق الأحد، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن إسرائيل فتحت سفارة في أبوظبي، وذلك بعد قليل من موافقة مجلس الوزراء الإماراتي على إنشاء سفارة في تل أبيب.

وقالت حكومة الإمارات في تغريدة على "تويتر" إثر جلسة ترأسها رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مجلس الوزراء يصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".

واتفقت الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس. وكان البيت الأبيض احتضن في 15 سبتمبر مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وبموجب الاتفاق تقيم الإمارات علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل التي لم تخض حربا ضدها من قبل.

وبعد زيارة الوفد الإماراتي إلى تل أبيب وتوقيع اتفاقيات قبل أشهر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده تبادلت مع الإمارات تقديم طلب فتح سفارتين في أبوظبي وتل أبيب، مؤكدا أن السلام يتقدم بين البلدين بوتيرة عالية في شتى المجالات.

وقبل أسبوعين، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الإمارات علقت اتفاقا لتدشين السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين حتى الأول من يوليو، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد