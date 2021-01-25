أعلنت فلاي دبي، اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها من مطار دبي الدولي إلى مطار تل أبيب بن غوريون الدولي في إسرائيل خلال الفترة من 26 إلى 31 يناير 2021.

وقال متحدث باسم فلاي دبي، إن تلك الخطوة جاءت تماشياً مع الأخطار الصادر عن السلطات في إسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة "البيان".

وأضاف المتحدث أن المسافرين الذين قاموا بالحجز للسفر على هذه الرحلات يمكنهم الاختيار بين استرداد قيمة التذكرة أو خيار إعادة الحجز إلى تاريخ لاحق. كما يمكن للمسافرين الاتصال بمركز الاتصال الخاص بفلاي دبي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، أقرت مساء الأحد، تعليق الرحلات الجوية الدولية من إسرائيل وإليها لمدة أسبوع، وذلك في سياق إجراءات صحية تهدف إلى الحد من تفشي النسخ الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، كانت الحكومة الإماراتية قد أعلنت، عبر حسابها على تويتر، أن مجلس الوزراء صادق، الأحد، على إنشاء سفارة للبلاد في تل أبيب بإسرائيل.

وفي وقت لاحق الأحد، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أن إسرائيل فتحت سفارة في أبوظبي، وذلك بعد قليل من موافقة مجلس الوزراء الإماراتي على إنشاء سفارة في تل أبيب.

مجلس_الوزراء يعتمد إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ويصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل. pic.twitter.com/Fw0n9CvQW2 — UAEGov (@uaegov) January 24, 2021

وقالت حكومة الإمارات في تغريدة على "تويتر" إثر جلسة ترأسها رئيس الوزراء ونائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "مجلس الوزراء يصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".

واتفقت الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس. وكان البيت الأبيض احتضن في 15 سبتمبر مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وبموجب الاتفاق تقيم الإمارات علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل التي لم تخض حربا ضدها من قبل.

وبعد زيارة الوفد الإماراتي إلى تل أبيب وتوقيع اتفاقيات قبل أشهر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده تبادلت مع الإمارات تقديم طلب فتح سفارتين في أبوظبي وتل أبيب، مؤكدا أن السلام يتقدم بين البلدين بوتيرة عالية في شتى المجالات.

وقبل أسبوعين، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الإمارات علقت اتفاقا لتدشين السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين حتى الأول من يوليو، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.