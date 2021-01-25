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نمو حركة الطيران الخاص في "دبي الجنوب" 21% خلال 2020

محطة ركاب VIP - دبي الجنوب
مطار الركاب الخاص في دبي الجنوب
طيران

نمو حركة الطيران الخاص في "دبي الجنوب" 21% خلال 2020

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دبي - العربية.نت

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أعلنت منطقة "دبي الجنوب" أن حركة الطيران الخاص بمشروع محمد بن راشد للطيران في المنطقة، واصلت نموها خلال العام الماضي بنسبة 21%، مقارنة بعام 2019، حيث جاء ذلك مدفوعاً بزيادة مستوى الحركة، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وأوضح بيان أن مشروع محمد بن راشد للطيران سجل في الربع الرابع من العام الماضي نمواً بنسبة 78% في حركة الطيران الخاص، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، بسبب الإجراءات الحكومية المثالية لمكافحة انتشار جائحة "كوفيد-19".

ويعزى النمو أيضاً إلى حملة "أجمل شتاء في العالم"، التي تحوّلت دبي معها إلى وجهة مفضلة للسياح الذين يتوافدون إلى الدولة خلال هذه الفترة من السنة.

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف: إن "هذا الأداء الاستثنائي يرجع إلى أسباب عدة، أبرزها المكانة الاستثنائية التي تتمتع بها إمارة دبي وجهة مفضلة للسياح، مع تعزيزها بإطلاق حملة (أجمل شتاء في العالم)، فضلاً عن تصنيف الإمارات على قائمة أفضل دول العالم في التعامل بكفاءة مع وباء (كورونا)".

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