أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إطلاق مشروع مسح المنشآت السياحية والذي تهدف من خلاله إلى توفير بيانات تسهم في الوصول إلى مؤشرات لحساب مدى مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.

يهدف المسح إلى جمع بيانات حول الأنشطة السياحية التي تساعد في الوصول إلى المؤشرات المساعدة في معرفة معدلات نمو كل نشاط سياحي ومعرفة ما يستوعبه من حجم المشتغلين فيه، إضافة إلى التعرف على حجم الإيرادات لكل نشاط سياحي.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أعلن مؤخرا عن إطلاق شركة Cruise السعودية، والتي تهدف لتأسيس قطاع الرحلات البحرية السياحية في المملكة.