قالت طيران الإمارات، إنها قامت بتمديد تعليق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا حتى 12 فبراير 2021.

وأضافت الناقلة اليوم الأحد في تحديث نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن ذلك جاء تماشياً مع التوجيهات الحكومية الأخيرة التي تحظر دخول المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا إلى الإمارات العربية المتحدة.

وسبق وأن أعلنت "طيران الإمارات" عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى جنوب إفريقيا حتى 4 فبراير 2021، بعد أن علقت جميع رحلاتها المتجهة اعتباراَ من 16 يناير إلى 28 يناير 2021 لأسباب تشغيلية.

وأوضحت أنه لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في جنوب إفريقيا للسفر في نقطة انطلاقهم، وفقا للصحف المحلية.

وتابعت: "تأسف طيران الإمارات لأي إزعاج، ويجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال الناقلة للحصول على خيارات إعادة الحجز".

وأكدت طيران الإمارات، على أنها لا تزال ملتزمة بخدمة عملائها في جنوب إفريقيا، وتتطلع إلى استئناف خدمات الركاب عندما تسمح الظروف بذلك.

وأضافت: "نواصل العمل بشكل وثيق مع جميع السلطات ذات الصلة في هذا الصدد، وسنسعى لتزويد عملائنا بأكبر قدر ممكن من الدعم والإشعار".