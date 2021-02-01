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دبي لصناعات الطيران تعلن استردادا مبكرا لسندات ممتازة بـ500 مليون دولار

دبي لصناعات الطيران
طائرة تابعة لشركة دبي لصناعات الطيران
اقتصاد دبي

دبي لصناعات الطيران تعلن استردادا مبكرا لسندات ممتازة بـ500 مليون دولار

مستحقة في عام 2023

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران اليوم الاثنين، أنها قدمت إشعاراً بالاسترداد المبكر "إشعار استرداد" لحاملي سندات الشركة البالغة قيمتها 500 مليون دولار نسبتها 5.75% المستحقة في عام 2023.

وأضافت في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه تحدد تاريخ الاسترداد بيوم 1 مارس 2021، ويبلغ المبلغ الأساسي المستحق حتى تاريخ إشعار الاسترداد نحو 456.1 مليون دولار.

وسيتم استرداد السندات وفقاً لشروط وأحكام العقد المطبق بسعر استرداد يساوي 102.875% من المبلغ الأساسي للسندات، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة.

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يذكر أن بنك Wells Fargo Bank, N.A، هو الوصيّ ووكيل الدفع للسندات، وتم توصيف شروط الاسترداد بمزيد من التفصيل في إشعار الاسترداد.

وتابعت دبي لصناعات الطيران: "لا يشكل البيان الصحفي هذا إشعاراً بالاسترداد ولا يمثل عرضاً للبيع أو التماساً لعرض شراء أي أوراق مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني".

ودبي لصناعات الطيران هي شركة معترف بها عالمياً ومقرها دبي ولديها قسمان للهندسة وتأجير الطائرات، وتقدم خدماتها لأكثر من 170 عميلاً من شركات الطيران في أكثر من 65 دولة من مواقعها السبعة في دبي ودبلن وعمان وسنغافورة وميامي ونيويورك وسياتل.

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