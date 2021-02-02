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"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها إلى تبليسي

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فلاي دبي
سياحة

"فلاي دبي" تستأنف رحلاتها إلى تبليسي

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دبي - العربية.نت

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أعلنت "شركة فلاي دبي"، أمس الاثنين، استئناف رحلاتها الى العاصمة الجورجية تبليسي، بوتيرة رحلتين أسبوعياً بين مطار دبي الدولي، ومطار تبليسي الدولي، لافتة إلى أن السلطات الجورجية بدأت في تخفيف القيود على السفر اعتباراً من الأول من فبراير الجاري.

وقال نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي، جيهون أفندي، إن الناقلة وسعت شبكتها بشكل مطّرد إلى أكثر من 65 وجهة، مؤكداً الاستمرار في تشغيل رحلات إلى مزيد من الوجهات مع تخفيف القيود في البلدان الواقعة ضمن نطاق الناقلة الجغرافي.

ويمكن للمواطنين والمقيمين في الإمارات والبحرين، السفر إلى "تبليسي"، إذا كان لديهم اختبار PCR سلبي خلال فترة لا تجاوز 72 ساعة قبل موعد مغادرة الرحلة. في ما يتعين على الزوار إجراء اختبار آخر إضافي على نفقتهم الخاصة في اليوم الثالث بعد دخول جورجيا، كما يمكن للمسافرين الذين يحملون شهادة تطعيم ضد «كوفيد-19» السفر أيضاً.

ولفتت «فلاي دبي» إلى أن رحلاتها إلى تبليسي ستنطلق من مطار دبي الدولي يومي الإثنين والخميس، مشيرة إلى أن أسعار تذاكر ذهاب وعودة لدرجة الأعمال من مطار دبي الدولي إلى تبليسي تبدأ من 5745 درهماً، وأسعار الدرجة السياحية من 1685 درهماً.

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