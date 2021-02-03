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الإنفاق على السفر لقطاع الأعمال لن يتعافى قبل هذا الموعد!

كورونا والسفر - تعبيرية
كورونا والسفر
فيروس كورونا

الإنفاق على السفر لقطاع الأعمال لن يتعافى قبل هذا الموعد!

تراجع بنسبة 50% في 2020

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دبي - العربية.نت

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انخفض الإنفاق العالمي على السفر للشركات بأكثر من 50% العام الماضي إلى 694 مليار دولار مع إنهاء جائحة فيروس كورونا عقداً من النمو، وفقاً لتقديرات مجموعة تجارية.

وقالت رابطة السفر للأعمال العالمية GBTA، "قد يستغرق الأمر حتى عام 2025 للتعافي"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقدرت رابطة السفر للأعمال العالمية أن يرتفع الإنفاق على سفر الأعمال بنسبة 21% هذا العام، ومعظمه سيكون في نهاية العام مع تلقيح المزيد من الأشخاص.

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وتضم رابطة السفر للأعمال العالمية في عضويتها شركات الطيران وسلاسل الفنادق ووكلاء السفر وغيرهم. وبينما تتوقع المجموعة أن ينمو الإنفاق على السفر، إلا أنه سيكون بوتيرة بطيئة.

وبعد الصين، تعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للسفر للشركات، والتي تضررت بشدة من الوباء، حيث انخفض الإنفاق على السفر بنسبة 61% إلى 121.7 مليار دولار العام الماضي.

وقالت رابطة السفر للأعمال العالمية في توقعاتها: "ستكون حملة التطعيم المنسقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأميركا الشمالية بالطبع ذات أهمية قصوى لضمان العودة السريعة للنشاط الاقتصادي السابق للوباء".

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