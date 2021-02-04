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دبي تفتتح أعلى أرجوحة ملاهي في العالم

أكبر أرجوحة في العالم بدبي
أكبر أرجوحة في العالم بدبي
دبي

دبي تفتتح أعلى أرجوحة ملاهي في العالم

بطول الهرم الأكبر

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دبي - العربية.نت

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افتتحت دبي أعلى أرجوحة ملاهي في العالم وهي "بوليوود سكاي فلاير". ويصل ارتفاع الأرجوحة إلى 460 قدماً، أي 140 متراً، وهو نفس ارتفاع الهرم الأكبر في الجيزة، وتتفوق هذه الأرجوحة على الرقم القياسي السابق بمقدار 10 أقدام فقط.

وكُشف عن "بوليوود سكاي فلاير" الأسبوع الماضي في متنزه "بوليوود باركس دبي"، مسجلة رقماً قياسياً عالمياً لأطول أرجوحة ملاهي، ما أدى إلى إخراج لعبة "أورلاندو ستار فلاير"، والتي يبلغ ارتفاعها 450 قدماً من الصدارة.

وقال ميلتون دي سوزا، المدير العام للمدينة الترفيهية الشهيرة: "تتكون أرجوحة "بوليوود سكاي فلاير" من 421 طناً من الفولاذ، واستغرقت عملية بنائها 600 يوم، و120 يوماً آخر لنصبها"، وفقا لـ"سي إن إن".

وأُجبرت "بوليوود باركس دبي" على الإغلاق لعدة أشهر بسبب جائحة "كوفيد-19". ولكن أعيد افتتاحها في 21 يناير/ كانون الثاني بتسع مغامرات جديدة، بما في ذلك لعبة "بوليوود سكاي فلاير"، التي حطمت الرقم القياسي.

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