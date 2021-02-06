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طيران الإمارات: هؤلاء الركاب لا يمكنهم السفر للكويت مؤقتاً

مطار الكويت كورونا
مطار الكويت يفرض قيوداً على القادمين
فيروس كورونا

طيران الإمارات: هؤلاء الركاب لا يمكنهم السفر للكويت مؤقتاً

القيود على سفر غير الكويتيين للفترة من 7 إلى 20 فبراير 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكدت طيران الإمارات، على وجود قيود مؤقتة على نقل غير الكويتيين على الرحلات الجوية من دبي إلى دولة الكويت.

وقالت الناقلة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه وفقاً لتوجيهات حكومة الكويت، لن تقبل طيران الإمارات مسافرين من غير الكويتيين على الرحلات من دبي إلى الكويت في الفترة من 7 إلى 20 فبراير 2021.

وأوضحت أنه لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في الكويت للسفر في نقطة انطلاقهم، فيما الإعفاءات تشمل الأقارب من الدرجة الأولى للكويتيين، وخدم المنازل الذين يسافرون مع كفلاء كويتيين، وعاملات المنازل المسجلات على منصة "بالسلامة".

وأضافت: "نأسف للإزعاج، ويجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال الشركة للحصول على خيارات إعادة الحجز، ولتلقي إشعارات التحديث، يُطلب من المتعاملين التأكد من صحة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم من خلال زيارة مركز إدارة الحجز على الموقع الشبكي".

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